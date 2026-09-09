La Bonoloto deja un premio de más 77.000 euros en Estella

Archivo - Una administración de lotería. - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este martes 8 de septiembre, ha dejado un premio de 77.203 euros en Estella gracias a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos + complementario).

El boleto se ha emitido en el despacho receptor 62.635 ubicado en la Avenida Yerri 9 de esta localidad. También se ha registrado otro premio de segunda categoría en El Molar (Madrid), según informan desde Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de este martes ha correspondido a los números 37, 33, 39, 38, 35 y 32. El complementario ha sido el 18 y el reintegro el 7.

De primera categoría (seis aciertos), con un premio unitario de 94.727,16 euros, hay doce acertantes que se han vendido en localidades de Baleares, Cádiz, Guipúzcoa, Jaén, Madrid, Murcia, Salamanca y Sevilla.