El Bosquecillo se convertirá en zona de juegos y ocio para adolescentes los viernes hasta mediados de septiembre

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La zona del Bosquecillo de Pamplona se transformará cada viernes, de aquí a septiembre, en un espacio de encuentro y juegos para jóvenes de 12 a 17 años.

El Ayuntamiento de Pamplona ha lanzado la iniciativa R-Konekta, como una apuesta de ocio para adolescentes, en la que se pretende "dejar de lado las pantallas y los teléfonos móviles para buscar la reconexión entre iguales y con el juego libre".

La concejala de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Consistorio pamplonés, Zaloa Basabe, ha presentado esta propuesta que arrancará este mismo viernes y se prolongará hasta el 11 de septiembre, salvo los tres primeros viernes de julio, debido a las fiestas de San Fermín.

En cada jornada, se habilitarán distintas zonas de juego diferenciadas, que estarán abiertas de forma gratuita entre las 18 y las 21 horas. Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a una enmienda del grupo Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona.

En concreto, se habilitarán cuatro espacios de ocio. Por un lado, se creará una zona de juegos de mesa, donde los adolescentes podrán participar en partidas rápidas del Impostor, Six-Seven, Cards versus Gravity y demás juegos. También habrá una zona de tiro con arco, con tres o cuatro dianas. Se plantearán diferentes torneos, modificando la distancia de lanzamiento.

A estas dos zonas se sumará una tercera dedicada a multideporte. Para ello, se transformará el espacio diáfano del Bosquecillo en una pista activa polideportiva, donde poder practicar tenis de mesa, baloncesto y vóley, entre otros.

El objetivo es "crear un espacio vivo, donde ir rotando entre los diferentes deportes, de forma que las personas que acudan puedan experimentar distintas disciplinas". Por último, se creará una zona de juegos alternativos, donde se pondrán a disposición de los jóvenes juegos como Stick Flip, Tossit o golf.

PAMPLONA, CIUDAD JUGABLE

Esta iniciativa pretende "ofrecer un ocio alternativo para chicos y chicas que se encuentran en una edad en la que las propuestas de juegos y tiempo libre en la ciudad son más reducidas".

De esta forma R-Konekta ha tratado de "adaptar los juegos a los intereses y dinámicas de interacción propias de esa edad". Y lo hace en un espacio público abierto, en una zona céntrica de la ciudad.

La propuesta, que surge del programa de Prevención en Infancia, Adolescencia y Familia, se inscribe dentro del marco 'Pamplona, Ciudad Jugable'.

Desde el enfoque del derecho al juego recogido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia de la ONU, las bases de este modelo se encuentran en la iniciativa 'La ciudad de los niños' del pedagogo Francesco Tonucci.

Se trata de "transformar el espacio público en un entorno seguro que provoca, acoge y permite el juego". La ciudad "muestra las posibilidades educativas en la calle, en los espacios naturales, favoreciendo alternativas saludables de ocio, preventivas y no basadas en el consumo".

Los adolescentes "tienen la oportunidad y el derecho a disfrutar de un espacio céntrico, público y abierto". Se trata de "recuperar la calle como lugar de encuentro y de aprendizaje". Se pretende "favorecer la reconexión social invitando a encontrarse, a jugar, a aprender con otras personas de su misma edad evitando el sedentarismo y la hiperindividualidad".

El objetivo es que "puedan estar desconectadas del universo digital, que no sientan la necesidad de permanecer conectadas mientras participan y puedan reconectarse consigo mismas y con otras personas".