Bustinduy advierte a Trump que España "no es lacaya de nadie" y le acusa de provocar una guerra comercial "innecesaria"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras declaraciones de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), ha advertido que España no es lacaya de nadie y ha defendido que "la política de la administración estadounidense ha desatado una guerra comercial completamente innecesaria e ilógica".

"España es un país soberano que toma sus propias decisiones. Creo que esto es lo que defiende la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que seamos un país con voz propia.(...). No somos lacayos de nadie", ha sentenciado el ministro.

Esto ha sucedido durante la inauguración del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes de Madrid cuando, después de haber sido preguntado por los medios, Bustinduy ha cuestionado las declaraciones del presidente estadounidense Trump en las que primero había tildado a España de ser una "causa perdida" y amenazó con cortar "todo" comercio con el país, para después, unas horas más tarde, rectificar especificando que "España se ha mostrado muy generosa hoy al atender a una solicitud de numerosos pagos" a la OTAN.

En consecuencia, tras ser preguntado, Bustinduy ha afirmado haberle dado la misma importancia tanto a las primeras declaraciones como a las posteriores y ha remarcado que España no es lacaya de nadie.

Finalmente, ha recordado que la política comercial de la Unión Europea funciona "como bloque", negociando en conjunto, y que, en su opinión, "las exportaciones españolas van a gozar de una extraordinaria salud en los próximos años".