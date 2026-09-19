Cabanillas estrena nuevas pasarelas ciclables y peatonales con una inversión de más de 400.000 euros

Una de las nuevas pasarelas de Cabanillas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado de la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, la alcaldesa de Cabanillas, Raquel Paz, y el teniente de alcalde, Pablo Arellano, han participado este sábado en la inauguración de las pasarelas y tramos ciclables y peatonales en Cabanillas.

Las actuaciones han supuesto una inversión superior a los 400.000 euros, de los cuales 350.000 han sido aportados por el Gobierno de Navarra y el resto por el Ayuntamiento. Permitirán añadir 870 nuevos metros de sendas ciclables y peatonales, destacan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Durante la visita, el consejero Chivite ha destacado el camino recorrido para "hacer de Navarra un territorio sostenible y habitable". Las rutas peatonales y ciclistas "contribuyen, sin duda, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y suponen un cambio de perspectiva en la forma de desplazarnos en una apuesta, cada vez más clara, por los hábitos saludables y la movilidad sostenible".

En este sentido, ha recalcado que los más de 150 kilómetros de carriles bici impulsados por el Gobierno de Navarra desde 2019 "ponen de manifiesto nuestro compromiso con el medio ambiente y otras formas de movilidad que se traducen en pueblos más cohesionados y sociedades más sanas".

En la misma línea, la alcaldesa de Cabanillas, ha agradecido el trabajo del Gobierno de Navarra por apostar por una infraestructura "claramente demandada por las y los habitantes de Cabanillas". En el municipio, ha añadido la alcaldesa, "hay mucha tradición de uso de la bicicleta". Ahora, el avance de la conexión entre Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada "servirá para ofrecer una nueva forma de desplazarse para las y los estudiantes de la zona".

LAS ACTUACIONES

Las actuaciones acometidas en Cabanillas se centran en el acondicionamiento de un tramo de 300 metros para uso como senda ciclable con una anchura total de 3,5 metros para la circulación de bicicletas y peatones. Se trata del tramo de un camino de entrada a Cabanillas que se encuentra situado en el margen izquierdo de la carretera NA-126 en el sentido de acceso al casco urbano de Cabanillas desde el área industrial y Tudela. La actuación incluye el cruce de la carretera NA-126 y la continuidad de dicha senda de 200 metros para cruzar el canal de Tauste y conectar con la ruta ciclable existente junto al canal en su margen derecha.

El segundo tramo sobre el que se ha actuado se encuentra al este del casco urbano y se plantea como continuación del carril bici existente en la localidad que recorre longitudinalmente el paseo de Pamplona a lo largo de la calle de las Granjas y la calle Juan XXIII hasta conectar con la ruta ciclable, junto al canal de Tauste. Este tramo tiene una longitud total aproximada de 370 metros. En la primera parte (aproximadamente 200 metros) se da continuidad al carril bici existente demoliendo parte de la acera y quedando una anchura de 2,60 metros para el carril bici y un metro de acera. El resto del trazado es una senda ciclable de 3,5 metros de anchura total para ciclistas y peatones.

Además, se cuenta con dos pasarelas de madera sobre el barranco de San Pascual. Una para dar continuidad a la ruta ciclable junto al canal de Tauste (con una luz aproximada de 16 metros), y la otra para dar continuidad al Camino Natural del Ebro en su trazado por el término de Cabanillas (con una luz aproximada de 24 metros).

Además de la ejecución de las obras, se ha colocado la señalización vertical correspondiente haciendo especial hincapié en las zonas de cruce con las vías de la localidad.