La caída de un rayo causa un incendio en un pinar de Corraliza de Cascajos (Caparroso)

Archivo - Un fallecido en el incendio de una furgoneta en Tudela. - BOMBEROS DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La caída de varios rayos ha provocado un incendio este viernes en un pinar situado en Corraliza de Cascajos, en el municipio navarro de Caparroso. Los bomberos forestales han intervenido para sofocar las llamas.

Se han movilizado los bomberos de Tafalla, Peralta y Tudela, dos helicópteros, guardas forestales, la Guardia Civil y también la Policía Foral, aunque no hay personas afectadas, según han informado Emergencias de Navarra.