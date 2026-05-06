La calle Julián Gayarre de Pamplona verá renovados dos pasos de peatones para mejorar la accesibilidad en la zona

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona inicia este miércoles las obras para reformar y adaptar dos pasos de peatones de la calle Julián Gayarre, en el barrio de Milagrosa, en el tramo comprendido entre la calle Goroabe y la avenida de Zaragoza.

Las obras, que tendrán un coste de 45.000 euros, permitirán mejorar la accesibilidad, la seguridad y la caminabilidad en una zona "especialmente transitada", ya que en ese espacio confluye una residencia de mayores y la Escuela Politécnica de Navarra.

Los trabajos se centrarán en la ampliación de aceras y la creación de refugios peatonales, en los entornos de ambos pasos peatonales. Las obras han comenzado este martes e incluyen actuaciones de obra civil en las dos zonas peatonales y también en calzada.

El paso ubicado en las cercanías de la Escuela Politécnica de Navarra es un paso semaforizado. No obstante, su longitud, de 21 metros, es "excesivamente larga, lo que supone ciertas situaciones de riesgo entre peatones y circulación". A todo ello se suma, además, la existencia de un carril bici en la vía.

Los trabajos se centrarán no solo en la ampliación de aceras en las proximidades al paso de peatones, sino también en la creación de refugios peatonales. Además, se crearán dos zonas verdes en la calle y se adaptarán las plazas de aparcamiento.

Por último, a partir del 15 de junio, se llevarán a cabo labores de reasfaltado de la calzada, en el tramo entre la avenida de Zaragoza y la calle Sangüesa. Estos trabajos durarán cinco días y tendrán un coste de 90.000 euros.