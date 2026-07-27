El calor puede incrementar la aparición de pollos fuera de los nidos, aunque estén siendo atendidos por sus progenitores

Vencejo en el nido. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

En las tres primeras semanas de julio, Guarderío de Medio Ambiente recibió 1.466 llamadas ciudadanas por la aparición de pollitos que parecían estar inermes o haberse caído del nido sin tener todavía capacidad de volar.

La primavera y el verano constituyen el periodo de reproducción de la mayoría de las aves silvestres. En este contexto, las elevadas temperaturas registradas durante las sucesivas olas de calor pueden favorecer que algunos pollos abandonen el nido antes de completar su desarrollo, especialmente cuando éste se encuentra bajo cubiertas, aleros o tejados muy expuestos al sol. Sin embargo, la mayor parte de los avisos recibidos corresponde a volantones, una fase completamente natural del desarrollo de muchas especies en la que los jóvenes abandonan el nido antes de dominar completamente el vuelo y continúan siendo alimentados y protegidos por sus progenitores durante varios días.

Del total de los avisos recibidos, únicamente un 22,3% correspondía a especies amenazadas o a ejemplares cuya situación requería una intervención especializada. El resto pertenecía principalmente a especies comunes como vencejos, aviones o gorriones y otras, en las que la presencia de pollos fuera del nido forma parte, en la mayoría de los casos, de su desarrollo natural.

Por ello, Guarderío recomienda que, antes de recoger cualquier pollo, se contacte con la Central de Medio Ambiente. El personal técnico solicitará, cuando sea posible, el envío de una fotografía del ave para identificar la especie y valorar si resulta necesaria su recogida y traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Ilundáin (Gobierno de Navarra) o si, por el contrario, el ejemplar puede permanecer en el medio bajo el cuidado de sus progenitores. En la mayoría de los casos, la recomendación será no intervenir. Los volantones permanecen fuera del nido mientras aprenden a desplazarse y a volar, y sus progenitores regresan periódicamente para alimentarlos.

Si existe un riesgo evidente para el pollo, como la presencia de gatos, perros, tráfico u otros peligros inmediatos, puede reubicarse a muy poca distancia del lugar donde fue encontrado, preferentemente en un punto elevado y protegido, como una rama, un arbusto o un saliente, de manera que quede fuera del alcance de posibles depredadores oportunistas y pueda seguir siendo localizado y atendido por sus progenitores.

La fauna silvestre sigue procesos naturales que no siempre requieren intervención humana. Muchas especies abandonan el nido antes de volar completamente y continúan siendo atendidas por sus progenitores. Además, la supervivencia de las crías forma parte de la estrategia biológica propia de cada especie. Por ello, antes de recoger cualquier pollo, es importante valorar si realmente necesita ayuda, evitando intervenciones innecesarias que puedan reducir sus posibilidades de completar su desarrollo de forma natural, ha informado el Gobierno foral.

La valoración previa realizada desde la Central de Medio Ambiente permite que solo se realice una intervención cuando resulta realmente necesaria, aumentando las probabilidades de supervivencia de los ejemplares que sí requieren ayuda y evitando separar innecesariamente del medio a pollos que continúan formando parte de un proceso natural de crianza.

Guarderío de Medio Ambiente ofrece atención telefónica directa o por whatsapp de 8 a 22 horas los 365 días del año (646 594 948) y atienden en centralmedioambiente@navarra.es. Su personal está compuesto por guardas dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente que realizan su trabajo por demarcaciones territoriales o funcionales, que cubren todo el territorio.