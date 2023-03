La Cámara de Comercio dice que la subida del paro en 366 personas en Navarra en febrero no es "un dato muy malo"

Afirma que "se observa cierta estabilización en la generación de empleo" y que el incremento del paro "ha sido moderado"



PAMPLONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios de Navarra ha considerado que la subida del paro en 366 personas en febrero "no se trata de un dato muy malo" teniendo en cuenta que "los primeros meses del año no suelen ser positivos para el empleo" y que este incremento "es inferior al de febrero de los dos años anteriores".

"Esta subida se dio fundamentalmente en el sector servicios y el colectivo de personas sin empleo anterior. Este incremento del desempleo es, no obstante, inferior al de febrero de los dos años anteriores. Teniendo en cuenta que los primeros meses del año no suelen ser positivos para el empleo, no se trata, por tanto, de un dato muy malo", han señalado en un comunicado.

Según han remarcado, en términos interanuales, el número de parados en febrero es menor al del año anterior (-3,94%) "y, por tanto, junto con el dato de enero, es un mejor comienzo del año que el 2022". "Hay que tener en cuenta, no obstante, el efecto que la contabilización de los fijos discontinuos como no parados puede tener en la comparativa anual", han matizado, para señalar que "el número de contratos (19.520) descendió en febrero un 17% con respecto a enero, como consecuencia del fin de contratos asociados a la campaña de rebajas y también fue inferior al número de contratos del año pasado, (-19%)". Esta variación afecta tanto a los contratos fijos como los temporales.

De acuerdo con la afiliación a la Seguridad Social, la economía navarra "siguió creando empleo en febrero". El número medio total de afiliados fue de 298.708, lo cual supone un aumento de 1.217 afiliados con respecto al dato de enero. A su juicio, este dato "revierte así las caídas de los meses de enero y diciembre del año anterior", y "en comparación al año 2022, se observa una estabilización en el ritmo de creación de empleo que en febrero fue del 1,45%".

"Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y la tendencia reciente en los datos de empleo, la valoración de los datos en febrero no es negativa. Se observa cierta estabilización en la generación de empleo y el incremento del paro ha sido moderado. Los próximos meses serán importantes de cara a conocer la evolución de esta tendencia, si se mantiene la generación de empleo o por el contrario ésta se ve afectada por el enfriamiento de la economía", han subrayado.

Tras apuntar que "la corrección al alza de las previsiones económicas para 2023 puede hacer pensar que se seguirá generando empleo", han añadido que "no obstante, la incertidumbre es elevada; el año ha comenzado con la inflación en un nivel alto". "Y todo ello podría traducirse en un freno de la economía mayor de lo esperado", han concluido.