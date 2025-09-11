La Cámara de Comercio de Navarra se reúne con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. - CÁMARA DE COMERCIO

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha participado como invitado principal en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Navarra al que también han asistido la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, y el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, además de miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara y grandes empresas socias de la institución cameral.

Durante un almuerzo, el consejero delegado de Repsol ha explicado su visión del sector energético y el papel del petróleo y el gas en la transición energética. Posteriormente, se ha abierto un debate entre los asistentes.

Según ha explicado la Cámara de Comercio en una nota, a la sesión han acudió también en representación del Gobierno de Navarra Félix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad; Mikel Irujo, consejero Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial; Íñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, y Miguel Moreno, asesor de la presidenta.

Por parte del Comité Ejecutivo de la Cámara han asistido Rafael Moreno, director del Gran Hotel La Perla Pamplona; Miguel Suárez, director general de Tafatrans Logística y Servicios; Carlos Sagüés, director del Grupo Mundomóvil; José Joaquín Senosiáin, presidente del Grupo Cetya; Laura Sandúa, directora general de Oleosandúa; Eduardo Ryan, delegado de Iberdrola en Navarra y jefe de zona i-de Navarra; Francisco San Martín, presidente de la Sociedad Cooperativa Nequeas, y José Andrés Palacios, director general de la Cámara.

También han participado en el encuentro José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, y los socios del Club Cámara Alfonso Bañón, presidente del Grupo La Información; Jorge Baños, director general de Magnesitas; Javier España, director de Desarrollo de Eroski, S. Coop; Javier Hoyos, director territorial de Navarra - La Rioja Cadena Ser; Isabel Moreno, directora territorial Ebro de Caixabank; Esteban Morrás, presidente Das Nano/Veridas; Diego Oliver, director general del Grupo Enhol; Juan José Suárez, presidente ejecutivo de Grupo Azkoyen, y Yolanda Torres, vicepresidenta de MTorres Diseños Industriales.