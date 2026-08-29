El Camino Natural Vía Verde del Plazaola incorpora nueva señalización accesible. - CONSORCIO TURÍSTICO PLAZAOLA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Camino Natural Vía Verde del Plazaola cuenta con una nueva señalización más clara, homogénea y accesible, gracias a una actuación promovida conjuntamente por el Consorcio Turístico Plazaola y el Ayuntamiento de Lekunberri, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Plazaola-Sakana-Ultzamaldea.

El proyecto, con un presupuesto de 131.088,39 euros (IVA incluido), ha permitido renovar prácticamente de forma integral la señalización del tramo navarro del Camino Natural Vía Verde del Plazaola, incluida su variante en Mugiro.

La actuación ha contado con la gestión del PSTD por parte de Cederna-Garalur y la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU, según ha informado el Consorcio Turístico Plazaola.

Durante la actuación se han retirado señales obsoletas y se han instalado más de 160 nuevos elementos, entre paneles informativos, señales direccionales y preventivas y paneles temáticos interpretativos, actuación realizada por Ekilan S.L.

Uno de los principales objetivos ha sido incorporar criterios de accesibilidad universal a la información. Los nuevos soportes incluyen braille, elementos en altorrelieve, contenidos adaptados a lectura fácil y lenguaje claro.

La señalización se complementa además con herramientas digitales, entre ellas códigos NaviLens, que permiten acceder a contenidos vinculados al recorrido y mejoran la autonomía de personas usuarias. Esta actuación se ha realizado por parte de Fundación Iddeas. Toda la información sobre los nuevos paneles accesibles puede consultarse en la web de Plazaola.

La actuación comenzó con un recorrido completo por el trazado y un inventario de la señalización existente. Toda la información se incorporó a una base de datos GIS, identificando la tipología, estado de conservación y necesidades de actuación de cada elemento.

Este trabajo, realizado por Bidea Outdoor, ha permitido establecer una señalización más homogénea y facilitar su gestión y mantenimiento futuro, según ha destacado el Consorcio, que ha señalado que "la mejora de la señalización forma parte de una estrategia de colaboración entre diferentes administraciones y entidades para consolidar el Camino Natural Vía Verde del Plazaola como uno de los principales recursos de turismo activo y de naturaleza del territorio".

En este proceso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Programa de Caminos Naturales, ha participado también en la recuperación y acondicionamiento de diferentes tramos del Camino Natural Vía Verde del Plazaola en Navarra, haciendo posible la recuperación de este antiguo trazado ferroviario como itinerario para el disfrute de peatones y ciclistas.

Asimismo, la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra ha intervenido en la recuperación del último tramo Sarasa-Pamplona y en la mejora de la accesibilidad de algunos tramos a lo largo de 12 kilómetros, con ayuda de los fondos Nex Generation EU.