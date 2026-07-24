La campaña 'No caminas sola' llega a su sexta edición reforzando la seguridad de las peregrinas en el Camino de Santiago. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra se ha sumado, por sexto año, a la campaña 'No caminas sola: Camino de Santiago Libre de Violencias Machistas'. Se trata de una iniciativa que busca reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden esta ruta jacobea en solitario, impulsada por las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno en Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La campaña ha sido presentada en uno de los albergues para personas peregrinas que hay en Navarra, en concreto, el que gestiona ANFAS en Estella-Lizarra. En dicha presentación han participado la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid; la responsable del albergue, Estíbaliz Hortaleza; la gerente de ANFAS, Helena Gallego; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Azucena Polo, así como agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Foral.

La campaña por un Camino de Santiago libre de violencias machistas contempla la difusión, en diferentes localizaciones, de tarjetas y carteles informativos bilingües que incluyen un código QR que enlaza a los teléfonos de los recursos especializados en atender los casos de violencia contra las mujeres.

La Guardia Civil y la Policía Nacional se encargan de repartir este material por los albergues y otros alojamientos, supermercados y establecimientos públicos ubicados en el tramo del Camino francés que discurre por la Comunidad foral. Colabora, además, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.

Se recomienda a las peregrinas planificar el camino con antelación, ir siempre identificadas, informar a familiares y amigos de la posición y lugar en que se encuentran, llevar teléfono móvil con batería suficiente, no descuidar las pertenencias y caminar por lugares seguros y más concurridos. También es conveniente descargarse la APP Alertcops del Ministerio del Interior para facilitar la comunicación con Policía Nacional y Guardia Civil.

'No caminas sola' nació en 2021 para prevenir cualquier tipo de violencia contra las peregrinas, especialmente sobre aquellas que viajan en solitario. En la iniciativa participan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno en Galicia, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Extremadura.

En 2025, 267.481 mujeres realizaron el Camino de Santiago por alguna de las rutas jacobeas (un 53,45% del total de viajeros registrados), mientras que este año la cifra supera ya las 136.000.

La Guardia Civil ha desplegado un año más las llamadas Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP), que se integran en su campaña especial de seguridad 'Guardianes del Camino'. Por su parte, la Policía Nacional centra su actuación en las ciudades y en la atención a los peregrinos y peregrinas dentro de su demarcación.