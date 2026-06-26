Una campaña de sensibilización busca fomentar en los campings de Navarra la correcta separación de residuos

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Residuos de Navarra / Nafarroako Hondakinak ha lanzado una campaña de sensibilización en los campings de la Comunidad foral con el lema 'Aquí, lo natural es separar' para fomentar la correcta separación de residuos.

Con el inicio de la temporada estival, los campings navarros se han adherido a esta campaña de sensibilización impulsada por Residuos de Navarra/Nafarroako Hondakinak con el objetivo de "fomentar la correcta separación de los residuos y reforzar los hábitos de reciclaje entre las personas usuarias de estas instalaciones".

Según los datos del Observatorio Turístico de Navarra, durante 2025 un total de 200.000 personas se alojaron en alguno de los 26 campings registrados en la Comunidad foral, una cifra que supone un incremento del 8,5% respecto al año anterior y que "pone de manifiesto la importancia de estos espacios como lugares estratégicos para promover hábitos responsables en materia de gestión de residuos".

La iniciativa ha sido presentada este viernes en el camping de Arbizu, en un acto que ha contado con la presencia de José Arrancudiaga, de Ecoembes, Oscar Acedo, de Ecovidrio, Nacho Calvo, secretario general de la asociación de hostelería de Navarra, Ainhoa Marcos, de la oficina de sostenibilidad, Aitor Larraza, presidente de la Mancomunidad de Sakana, Oscar Rubio, de la oficina de prevención de Residuos de Navarra/Nafarroako Hondakinak, y Fernando Mendoza, director gerente de Residuos de Navarra y NILSA, así como personal de otras mancomunidades.

Con el lema 'Aquí, lo natural es separar', la campaña "busca trasladar un mensaje sencillo y cercano, vinculando el disfrute del entorno natural con la responsabilidad de depositar cada residuo en el contenedor correspondiente".

Para "facilitar esta tarea", los mensajes se han elaborado en cuatro idiomas -castellano, euskera, inglés y francés- con el fin de llegar al conjunto de visitantes que utilizan estos establecimientos.

La iniciativa ha contemplado la formación del personal de los campings, con el objetivo de que pueda "atender e informar a los miles de personas visitantes que se esperan durante la temporada de verano".

Además, los establecimientos han recibido cubos y bolsas de distintos colores "que facilitan una separación sencilla, intuitiva y correcta de los residuos generados en estos establecimientos turísticos".

También han recibido material gráfico como carteles informativos para zonas comunes, un tótem divulgativo ubicado en los espacios de recepción, folletos informativos que se entregarán a las personas usuarias en el momento de su llegada y un distintivo que acredita a cada establecimiento como 'Camping comprometido con la separación de residuos'.

Por otra parte, durante el verano, los campings seguirán recibiendo asistencia técnica por parte del personal de Residuos de Navarra/Nafarroako Hondakinak.

La campaña está financiada por el Fondo de Residuos de Navarra, así como por los sistemas integrados de gestión Ecoembes y Ecovidrio, con la cesión de cubos para la correcta separación y la edición de los diferentes materiales.