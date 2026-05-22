La cantante navarra Aurora Beltrán, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026

Archivo - La cantante Aurora Beltrán posa en el photocall de la gala de entrega de los Premios de la Música Independiente, en Navarra Arena, a 27 de abril de 2022, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante navarra Aurora Beltrán ha sido designada por el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes como ganadora del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026.

En la rueda de prensa posterior a la deliberación del Consejo, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha explicado que "entre las razones destacadas está su defensa de una concepción de la música como una forma de expresión personal y colectiva, una trayectoria profesional que no renuncia a la autenticidad y la conexión emocional con el público".

"Aurora Beltrán es, sin duda, una de las voces más representativas del rock español y del rock navarro, por supuesto. Desde los inicios de su carrera musical, en los años 80, su voz y su música ha resonado con fuerza, no sólo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional e internacional, bien en solitario o formando parte de grupos tan reconocidos como Belladona o Tahúres Zurdos", ha indicado.

Por ello, ha continuado, esta artista navarra, "que encarna los propósitos de este premio por su contribución y aportación al patrimonio musical navarro y por proyectar nuestra comunidad a través de su trabajo", será reconocida con el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026.

(Seguirá ampliación)