La capacidad de la red eléctrica o la seguridad de la N-121-A, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 16 de noviembre, su sesión ordinaria en la que, entre otros asuntos, estudiará la solicitud de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para que el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, informe acerca de la aceptación de las alegaciones presentadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en torno a la capacidad de la red eléctrica de la Comunidad foral.

Por otro lado, los socialistas han solicitado que el consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, presente el II Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres para el período 2026-2030.

El orden del día incluye, además, una pregunta oral del Vox al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, sobre "la seguridad de los vecinos y usuarios de la NA-121-A con las obras paralizadas" en los túneles de Belate.

También se ha remitido a la Mesa y Junta el dictamen emitido por el Consejo de Navarra, tras una petición de UPN, por el cual considera que la modificación de la ley foral del derecho a la vivienda en Navarra, que impide que las viviendas de protección oficial en alquiler puedan perder esta calificación, se adecúa al ordenamiento jurídico.

También se tratará una comunicación de la Cámara de Comptos sobre el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2026 cuyo ámbito subjetivo incluye entidades de ámbito autonómico y local de la Comunidad Foral de Navarra.

En la sesión de este lunes, asimismo, se planteará realizar sesiones de trabajo para que la Asociación de Comerciantes de Navarra dé a conocer su opinión sobre el Proyecto de Ley de Comercio; para que la asociación ASORNA plantee su valoración y propuestas en relación con la accesibilidad; y para que una representación del personal OAT exponga la situación profesional de este colectivo.