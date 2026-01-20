La Capitalidad Mundial de la Pelota centra la oferta turística de Pamplona en FITUR

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pamplona apuesta por la pelota como eje fundamental de su oferta turística este año 2026, de la mano del proyecto de Capital Mundial de la Pelota y así se presentará esta semana en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que arranca este miércoles en Madrid y se prolongará hasta el domingo. Para ello, la ciudad plantea una amplia propuesta turística, con recorridos, visitas guiadas, propuestas deportivas, eventos y gastronomía que "haga un guiño al juego de la pelota".

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha conocido en su sesión de este martes la oferta turística que la ciudad presentará en Madrid tanto a profesionales del sector como a la ciudadanía en su conjunto.

Será el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz, quien presente en la feria la propuesta pamplonesa este jueves. No obstante, también se prevé la visita del alcalde, Joseba Asiron, a FITUR dentro de los actos organizados por el día de Navarra.

La ciudad ahondará este año en algunas propuestas que ya lanzó en 2025 a modo de proyecto piloto, si bien ampliará la oferta con actividades más diversas. Así, a las visitas guiadas bajo el título 'Pamplona y la pelota vasca' y a las 'Veladas nocturnas a la catedral', se suman en esta ocasión una ruta temática por la historia de la pelota vasca en Pamplona y una visita guiada por las obras de Jorge Oteiza y la pelota.

Junto a todo ello, se prevé acoger distintas competiciones deportivas, como campeonatos profesionales de pelota mano, remonte y otras modalidades con el frontón Labrit como eje fundamental, hasta eventos como un congreso de la pelota o un encuentro de escuelas de pelota del País Vasco y Navarra, bajo el nombre de Pilotaldia. Además, iglesia y pelota volverán a ir de la mano, con varias exhibiciones de este deporte en el claustro de la Catedral. A todo ello, se suma también la exposición 'Pelota y Pamplona' que, a lo largo del año, irá recorriendo diferentes puntos de la ciudad para acercar al visitante este deporte.

En esta propuesta, el Ayuntamiento ha indicado que la gastronomía no puede quedar al margen, "sobre todo, teniendo en cuanta de que el turismo gastronómico es una de las fortalezas de la ciudad". Por ello, el Consistorio, en colaboración con asociaciones del sector, pondrá en marcha un evento gastronómico en que unir deporte y comida, con el sugerente nombre 'A mano y cuchara, de la pelota y la cocina'.

TURISMO DE CONGRESOS Y EXHIBICIONES, UN PROYECTO TRANSFRONTERIZO

Además de resaltar la vinculación de Pamplona con la pelota, la ciudad llevará a FITUR una amplia propuesta en torno al turismo de congresos, exhibiciones y ferias. En concreto, se presentará el proyecto GREENMICE, una iniciativa transfronteriza que cuenta con financiación europea a través del programa POCTEFA. Pamplona, junto con la localidad francesa de Pau, se presenta en la feria de turismo como Destino MICE Sostenible. En esta apuesta, la ciudad se presenta como "un punto estratégicamente ubicada, junto a Francia, con conexiones con las principales ciudades de del norte del país, con una apuesta por el medioambiente y la sostenibilidad, con importantes recursos e infraestructuras capaces de acoger grandes eventos, como Baluarte o el Navarra Arena".

Según el Ayuntamiento, Este turismo de congresos y exhibiciones permitiría, además, "desestacionalizar el sector turístico transfronterizo, así como a la generación de empleo local y respetuoso con el medio ambiente". Sería una herramienta idónea para dar a conocer la ciudad más allá de las fiestas de San Fermín, su principal seña de identidad a nivel nacional e internacional.

Al margen de estas dos grandes propuestas, Pamplona llevará a cabo estos días varias reuniones de trabajo y realizará presentaciones a medios de comunicación especializados, así como a turoperadores y agencias de viaje. Asimismo, el evento servirá para recoger el nuevo distintivo que ubica a Pamplona en la Red de Destinos Turísticos, tras su última renovación.