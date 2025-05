Cáritas Pamplona-Tudela ha destinado 1,2 millones en 2024 a ayudas para alimentación, vivienda, salud y educación

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela ha destinado 1.286.857,21 euros durante el año 2024 a ayudas para alimentación (414.981,81), vivienda (396.152,93), salud (118.027,16) y educación (396.152,93).

De cara a 2025, los datos del primer cuatrimestre indican que el año finalizará superando estas cifras. "Es una tendencia al alza, especialmente en alimentación y vivienda", ha explicado este jueves en una rueda de prensa la directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Maite Quintana.

Según ha indicado, la entidad cuenta con 9.604.456,21 euros disponibles, procedentes de fuentes de financiación principalmente privadas, como aportaciones esporádicas, aportaciones periódicas de los socios y herencias.

"Respecto a las donaciones en global, podríamos decir que ya venimos experimentando una leve bajada, no solamente nos pasa a Caritas, sino también a otras entidades. En el 2024 hay una bajada en torno al 19%, que no lo tenemos muy claro porque confluyó la emergencia de la Dana y Navarra fue altamente generosa", ha afirmado Quintana, que ha mostrado "dudas" sobre "hasta qué punto ha podido influir" esta cuestión.

Los recursos dispuestos, por su parte, son 9.424.851,28 euros, destinados principalmente al programa de acogida, centro ocupacional, residencias y pisos supervisados, programa de vivienda, comunicación y sensibilización, animación comunitaria, inmigración y servicio jurídico, centro de día, programa de acompañamiento, la tómbola, cooperación internacional, campañas de emergencia, o colaboraciones.

En este apartado, Quintana ha destacado el "incremento significativo" de ayudas económicas, que se aprecia tanto en el programa de acogida, en el centro ocupacional y en el programa de acompañamiento. "Este incremento, por una parte, se debe al encarecimiento que tiene la vida en estos años y se debe también a adaptaciones de criterios, nos hemos tenido que ir adaptando a nuevas necesidades o a determinadas coberturas que hemos creído que teníamos que hacer", ha explicado.

Respecto a cooperación internacional, Cáritas ha destinado 568.128,88 euros a proyectos en Venezuela, Perú, Ecuador, India, Haití, Mali, Mozambique o Brasil. También ha mencionado el apoyo aportado a "otras Cáritas diocesanas que estaban en una situación más precaria y que tenían necesidades mucho más acuciantes".

En cuanto a la Dana, desde Navarra se han destinado 1.128.445,64 euros, una cifra que según Quintana refleja la "importancia de la aportación de la sociedad navarra", pues el total de lo recogido en Cáritas a nivel nacional es 9,9 millones de euros. "Si vemos la proporción, vemos la importancia de la aportación que se ha dado por parte de la sociedad navarra a través de Cáritas, que lo ha hecho llegar", ha subrayado.

CORPUS 2025: 'MIENTRAS HAYA PERSONAS HAY ESPERANZA'

Respecto a la campaña de Corpus, este año está marcada por el año del Jubileo de la Esperanza, y el lema de este año -'Mientras haya personas hay esperanza'- se centra en que, según Quintana, "las personas somos el motor de la esperanza".

"Creemos en la bondad de las personas, creemos que las personas que en Cáritas trabajan, colaboran como voluntarios, colaboran haciendo aportaciones como donantes y socios, que ceden servicios de la manera que sea, son los que hacen día a día posible el servicio a las personas para las cuales trabajamos", ha comentado.

REGLAMENTO EXTRANJERÍA

En respuesta a los medios de comunicación sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, que ha entrado en vigor recientemente a nivel nacional, Quintana ha considerado que "nos parece un poco prematuro" posicionarse al respecto. "Queremos esperar un poco, el reglamento acaba de entrar en vigor hace una semana y por tanto tenemos que ver qué pasos se van a ir dando para valorar realmente qué situaciones se abren", ha apuntado.

Por una parte, ha indicado que el nuevo reglamento supone "una mejora en una amplia capa de población migrante, en relación a que se han reducido los tiempos para regularizarse a través de los arraigos, en algún caso pasan de tres a dos años", lo cual "a la persona le va a permitir residir y le va a permitir trabajar".

Sin embargo, "hay una serie de inconvenientes", sobre todo para las personas que están en una situación de asilo "que residen y que trabajan", ya que tienen que "dejar de trabajar para estar seis meses antes en una situación irregular y poder acceder a la solicitud de arraigo".

"Esto conlleva diversos problemas", ha criticado, tras añadir que dejar de trabajar es "absurdo, no tiene sentido". "Esperemos que el Gobierno, a quien corresponde a través de instrucciones o a través de lo que sea, lo termine resolviendo", ha apuntado, tras añadir que este "es un efecto no deseable" que "no cabe en la cabeza que sea así".

Ha añadido Quintana que "vamos a ver también si con el tema del incremento de personal funcionario en las oficinas de extranjería esto se puede paliar", ya que así "podemos tener más citas para iniciar las tramitaciones y tenemos más agilidad en las tramitaciones".

"Esperemos que las respuestas que se vayan dando a las lagunas, a las incoherencias o a las interpretaciones que requieren, sea lo más ágil posible", ha apuntado.