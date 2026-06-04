Cáritas tuvo en 2025 un déficit de más de 700.000 euros debido a un aumento del 39,60% de las ayudas directas

Maite Quintana presenta la campaña del Corpus 2026 y las cuentas de la entidad en 2025. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela tuvo en 2025 unos ingresos de 7,69 millones de euros y un gasto de 8,40 millones, lo que arroja un déficit de 713.511 euros. Un resultado que se explica, principalmente, por "el significativo aumento" de ayudas económicas directas que otorga la entidad, especialmente dirigidas a vivienda y alimentación, que crecieron un 39,60% respecto a 2024 y un 86,84% respecto a 2023.

Así lo ha indicado la directora de Cáritas en Navarra, Maite Quintana, en una rueda de prensa en la que ha presentado los resultados de la entidad correspondientes al año pasado así como la campaña del Corpus 2026.

Quintana ha comenzado la rueda de prensa expresando el "más sentido pésame y profundo dolor" de Cáritas por el fallecimiento de cinco agentes de Policía Foral este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar.

Seguidamente ha detallado los resultados de la entidad en 2025. Según ha explicado, los recursos destinados a servicios y programas sociales ascendieron a 5.623.311 euros, con los que se ha atendido a 5.690 unidades familiares y un total de 11.089 personas beneficiadas en la Comunidad foral. El gasto principal se concentra en los servicios de acogida, centro ocupacional, residencias y pisos supervisados, que suman conjuntamente 4.807.951 euros.

Quintana ha destacado que el incremento de 630.321,06 euros en las ayudas directas se concentran en vivienda y alimentación, algo que ha considerado "bastante lógico" debido a "la dificultad de encontrar una vivienda, los costes de los alquileres y habitaciones" así como de las cesta de la compra. En este sentido, ha avanzado que la recaudación de la Tómbola se destinará a estas dos cuestiones. "Cada persona que compre un boleto está ayudando a cubrir necesidades de vivienda y alimentación", ha subrayado.

Así, las ayudas para vivienda han sumado 784.977,71 euros, un incremento del 98,15% que el año anterior pero un 275,31% más respecto a 2023. Por parte de alimentación, supone un gasto de 652.849,71 euros, aumentando un 36,98% respecto a 2024 y del 53,05% en comparación con 2023.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

También se ha valorado el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, aprobada el pasado 15 de abril mediante Real Decreto y que está abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. Hasta el 31 de mayo, Cáritas ha tramitado solicitudes de unas 200 personas.

La entidad ha valorado positivamente esta regularización que "supone un reconocimiento a la dignidad de las personas que ya forman parte de nuestra sociedad, muchas de ellas trabajando, y facilita la labor de integración social que desarrolla Cáritas".

No obstante, Cáritas considera que el proceso podría haberse gestionado "con mayor previsión, más recursos y otros tiempos, evitando la incertidumbre que genera entre las personas más vulnerables". Asimismo, no entiende la necesidad del informe de vulnerabilidad como requisito porque "estar en situación administrativa irregular ya es, en sí mismo, una situación de vulnerabilidad".

Además, la entidad indica que "sería deseable" que esta regularización "no fuese una medida puntual y extraordinaria", sino parte de un "plan integral de migraciones" que contemple políticas de formación, empleo, ayudas sociales y homologación de títulos, y que "permita repensar los tiempos de espera exigidos para cumplir los requisitos de residencia y trabajo en España".