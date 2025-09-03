Carlos Gimeno, sobre modelo D en Corella: "No se puede autorizar algo que no se ha solicitado en tiempo y forma"

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este miércoles, respecto a la negativa del Departamento de atender la solicitud de varias familias que pedían una línea de modelo D (euskera) en Corella, que "no se puede autorizar algo que no se ha solicitado en tiempo y forma".

Así, Gimeno ha indicado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "desde los Presupuestos de 2024 hay un acuerdo presupuestario donde se establece un protocolo para modificar el mapa escolar que establece que el plazo máximo para hacer esa solicitud de modificación es de septiembre de ese año". "Por lo tanto, eso es lo que se les ha contestado. Estas familias hacen una solicitud en enero de 2025, no en septiembre de 2024", ha afirmado.

Cabe recordar que Geroa Bai, socio de Gobierno, pidió al Departamento el pasado lunes que "corrigiera" su negativa respecto al modelo D en Corella.

Carlos Gimeno ha manifestado su "sorpresa por determinadas notas de prensa, determinadas manifestaciones que no se contrastan con el Departamento de Educación, pero eso ya excede de mi competencia".

El consejero ha señalado que "ahora entraremos a analizar esa solicitud" y ha apuntado que "cualquier ciudadano tiene que entender que hay que ver si se cumplen los requisitos que establecen los reales decretos en los centros de espacios y de tiempos, hay que ver los requisitos de plantilla, hay que ver los requisitos de servicios complementarios, transporte, hay que ver los requisitos de comedores". "Eso exige un análisis por parte de la administración educativa que, si es satisfactorio, no genera ningún tipo de dificultad", ha asegurado.

Carlos Gimeno ha explicado que se atenderá la solicitud de las familias "si los informes del servicio de Infraestructuras, los informes del servicio de Actividades Complementarias y los informes de Personal son positivos". "Si hay que ampliar el centro, eso dependerá de disponibilidad financiera para ello. Es que ya son cuestiones que se establecen en el presupuesto y en otro tipo de acuerdos. No se ha denegado nada, se va a analizar y cuando se analice convenientemente, se verá", ha señalado.

En todo caso, el consejero ha afirmado que para las familias de Corella o de otras localidades "estudiar en modelo D se puede hacer en cualquier parte de la Comunidad foral de Navarra, ese es un derecho garantizado para todas las familias". "Si no se puede satisfacer en la misma localidad, es un recurso absolutamente sectorizado que está en el mapa escolar donde se garantiza transporte y comedor", ha indicado.