Carlos Herrera, Premio José Javier Uranga, pide que "Navarra nunca deje de ser Navarra para ser otra cosa"

Archivo - El periodista Carlos Herrara. - María José López - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Carlos Herrera ha recibido este martes el III Premio José Javier Uranga, un reconocimiento a la excelencia y la trayectoria periodística que concede la Fundación Diario de Navarra.

Herrera ha recibido el galardón en un acto que ha tenido lugar en el Baluarte de Pamplona con presencia de la familia de José Javier Uranga, quien fuera director de Diario de Navarra entre 1962 y 1990, así como de autoridades, el presidente del Consejo de Administración del Grupo la Información, Alfonso Bañón, y el director del diario, Miguel Ángel Riezu, entre otros.

Carlos Herrera ha destacado que unir su nombre al del "maestro Uranga" le lleva "hasta la turbación", recordando a quien dirigió Diario de Navarra como "el periodista mas leído e influyente de la historia de Navarra, el Ollarra nuestro de cada día, el de los 2.535 gallos, el columnista contumaz, el relator independiente y el navarro sin concesiones a ninguna transitoriedad -como Uranga, yo creo que Navarra no es transitoria-".

Carlos Herrera ha destacado que "todo lo que me ha llegado de Navarra siempre ha sido bueno". "Este premio sí que es un colofón. Para un periodista que nunca sabe si lo es de verdad, este es un momento sublime", ha asegurado.

Durante su intervención, el director de 'Herrera en Cope' ha señalado que "mi profesión y mi compromiso con mi país hizo que me quisieran matar un par de veces, lo cual provoca una sensación incómoda, solo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados; pero esos son, los contratiempos, los inconvenientes, los que hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día, la que volvería a repetir si tuviera ocasión de volver a empezar".

"No todos los días eres fuerte, pero sí puedes elegir todos los días ser valiente. Como lo fue Uranga después de recibir una balacera, sin que cambiara un ápice su discurso. Y desafiar estructuras, enfrentarse a los malos, buscar la verdad incluso donde no quieren que la encuentres, no escribir las respuestas sin haber hecho las preguntas, todo eso exige echar la pata 'palante", ha afirmado.

Carlos Herrera ha añadido que la profesión periodística "no exige héroes, pero sí ilusiones infatigables, días de polvo y soledad, sabores de amargor en la boca, panoramas sin aparente salidas, pero alguien algún día te dirá 'yo le escuché a usted aquellas noches, y me ayudó a pasar mis horas amargas o mis amaneceres más sombríos', y entonces todo habrá valido la pena". "Y aún más ha valido la pena venir a la asombrosa Pamplona de las cosas, a esta pieza esencial de España que es Navarra -no es que Navarra sea España, es que España es Navarra-, en la que me atrevo a pedir desde mi corazón andaluz, desde mi realidad de español orgulloso de serlo, que Navarra nunca deje de ser Navarra para ser otra cosa. Navarra no es el apéndice transitorio de nada. Eso está en la mano de ustedes", ha señalado.

"EL PERIODISMO ES LA ARTILLERÍA DE LA LIBERTAD"

El periodista ha destacado que "la prensa, el periodismo, es la artillería de la libertad, ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre y plural". "Nuestro trabajo es vigilar al poder, y hacer que éste sienta la incomodidad de un tábano que no le permite expandirse a su voluntad, hacer y deshacer sin rendir cuentas ante la ciudadanía. Eso hay que hacerlo siguiendo dos máximas elementales: una es la prudencia, la serenidad, y otra es estar indisolublemente pegados a la verdad", ha destacado.

Herrera ha apuntado que "hubo un tiempo en el que nadie apostaba por España, y España salió adelante, salió de la selva, puede decirse que España ha vivido contra pronóstico, y sin embargo la de nuestro país es la historia de un éxito, que en sus compases contemporáneos arranca en 1978, construyendo una sociedad más justa y moderna, a pesar de circunstancias políticas temporales". "Soy un español sereno que tiene confianza ciega en las nuevas generaciones, pendientes siempre de saber identificar bien sus objetivos, educados en universidades como las navarras o en la universidad de la calle. O incluso en la de los callejones y en la de las alcantarillas, que también ahí se aprenden cosas", ha afirmado.

Herrera ha deseado que estas nuevas generaciones "crezcan en una España no sectaria, de mentes abiertas, y que sepan aislarse de la policías morales que acosan nuestros tiempos 'woke', del puritanismo estúpido de los nuevos censores, alguno de los cuales no están tan lejos, que no crean aquello de que en España, para ser un intelectual de prestigio hay que ser antiespañol".

No obstante, ha lamentado decir a los más jóvenes que "solo desde el trabajo se gana el futuro". "La lotería no toca nunca, y si toca, siempre le toca a otros", ha afirmado.

"EL TRIUNFO DE LA PALABRA SOBRE LAS PISTOLAS"

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información, Alfonso Bañón, ha afirmado que "al otorgar este galardón a Carlos Herrera estamos uniendo dos nombres -Herrera y Uranga- que, desde épocas y formatos distintos, comparten una misma columna vertebral: la independencia, el arraigo y una conexión inquebrantable con la sociedad a la que sirven desde la honestidad profesional".

Además, ha señalado que "hay un lazo invisible, y profundamente doloroso, que une hoy de forma definitiva las figuras de José Javier Uranga y de Carlos Herrera" por haber sido víctimas de atentados de la banda terrorista ETA. "Ambos saben perfectamente lo que significa pagar el precio de la libertad de expresión en primera persona. Ambos conocen el zarpazo del totalitarismo. Ambos son víctimas del terrorismo que intentó callar sus voces, y ambos representan el triunfo de la palabra sobre las pistolas", ha subrayado.

Bañón ha afirmado que "el terror buscaba el silencio, el miedo y la sumisión, pero en Uranga y en Herrera encontró todo lo contrario: una resistencia inquebrantable, una dignidad infinita y la determinación de seguir madrugando cada día para contar la verdad". "Premiar hoy a Carlos Herrera es, por tanto, un acto de justicia y de memoria compartida, es reivindicar a quienes no se escondieron cuando la libertad cotizaba a precio de sangre", ha asegurado.

"INDEPENDENCIA RADICAL" Y "VALOR DE LA PALABRA"

El director de Diario de Navarra, Miguel Ángel Riezu, ha destacado que la entrega del Premio José Javier Uranga representa la defensa del periodismo y ha afirmado que "esa es la misión de este premio que lleva el nombre del mítico director de Diario de Navarra y que busca honrar y extender en el tiempo su legado, un legado que sigue muy vivo en nuestro quehacer diario, porque entendía el periodismo desde principios que continúan muy vigentes medio siglo después".

En ese sentido, Riezu ha citado "la independencia radical, el valor de la palabra y la precisión en el lenguaje, la humildad intelectual, y la firmeza en la defensa de la verdad por encima de las modas y las componendas".

El director de Diario de Navarra ha subrayado que "este acto es, en sí mismo, un homenaje al periodismo y al valor de la comunicación libre, y un homenaje a los periodistas, también a los compañeros de toda España, que lo hacen posible desde la honestidad y con un punto de coraje, que mantienen su compromiso, el de la verdad incómoda y el de la independencia en estos tiempos complicados, y que lo hacen también frente a grandes poderes políticos que están empeñados en desprestigiar un oficio noble e imprescindible y empecinados en intentar borrar sus propios excesos, y presuntos delitos, criticando encima a quienes los denuncian". "Es el mundo al revés. Y no lo van a conseguir", ha señalado.