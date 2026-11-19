PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carnicería Iriguibel, de Mutilva, ha obtenido el primer premio de la IX edición del Concurso de Maduración de Carne I.G.P. Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea - Reyno Gourmet, con carne de la Ganadería de Lucía Gaínza, de Vidaurre.

El segundo y el tercer premio han recaído en las Carnicerías Juan Carlos de Iturrama y Rochapea, de las ganaderías Hermanos Osés Arza, de Aizpún, y José Javier Zugasti Azcona, de Salinas de Oro, siendo ambas de raza Pirenaica Navarra. El público, que también ha podido catar las chuletas presentadas al concurso, han premiado a Carnicería Zuazu y la Ganadería Hermanos Íñiguez, de Zudaire.

Más de 100 personas se han reunido en el encuentro, que ha contado con la colaboración de Caja Rural de Navarra. El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha resaltado "la relación que se establece en días como hoy entre carnicerías y productores, que permite que el origen llegue así al consumidor, en un modelo basado en la confianza, la calidad y en un modelo productivo sostenible".

Apoyando esta idea, Fermín Irigarai, ganadero y presidente de la IGP Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea, ha incidido en "la importancia de la educación y concienciación sobre un consumo responsable, en el que se apueste por lo local, lo cercano y lo que sabemos que mantiene nuestros pueblos y nuestro medio ambiente en buenas condiciones y vivo".

En esta novena edición, Carnicería Iriguibel se ha alzado con el primer premio del IX Concurso de Maduración de Carne IGP Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea - Reyno Gourmet, celebrado en el Asador Mutiloa, con una chuleta de ternera mestiza de la ganadería de Lucía Gaínza Latiegui, de Vidaurre.

El certamen ha reunido a 21 carnicerías de distintos puntos de Navarra y ha reconocido también a ganaderías Hermanos Osés Arza, de Aizpún, y José Javier Zugasti Azcona, de Salinas de Oro de las que provenía la carne de raza Pirenaica Navarra con las que Carnicerías Juan Carlos de Iturrama y Rochapea han logrado el segundo y tercer premio, respectivamente.

Carnicería Zuazu, con su establecimiento del barrio pamplonés de Iturrama, ha obtenido el Premio del Público, con carne de la Ganadería Hermanos Íñiguez.

Desde Carnicerías Iriguibel, han afirmado estar "muy contentos y orgullosos, tanto a nivel profesional como personal". "Esto nos demuestra que algo estamos haciendo bien. La constancia, el trabajo y el esfuerzo se ven una vez más recompensados. Y el reconocimiento, es para todo el equipo, al cual dedicamos este valioso premio. Y en especial a nuestro padre Ángel María Iriguibel, que ha sido quien nos ha enseñado a vivir este oficio con mucho respeto, ilusión y trabajo. Y también a nuestra madre, María Lanceta, que siempre está, más en el silencio, pero siempre apoyándonos", ha afirmado Roberto Iriguíbel.

La jornada ha puesto el foco en el trabajo de las carnicerías y en la maduración, un proceso que "requiere tiempo, control y experiencia para sacar el mejor partido de cada pieza". La trazabilidad de la IGP "permite conocer la ganadería y la raza de las chuletas presentadas y premiadas".

Para llegar al veredicto, el jurado ha valorado cuatro criterios clave: aroma, sabor, terneza y jugosidad. En una primera fase, las piezas se han catado en dos mesas; las cuatro mejor puntuadas han pasado a una final conjunta para decidir los tres premios principales. El público asistente también ha podido probar las chuletas y elegir su favorita.

En la edición de este año, el público ha abierto boca con un aperitivo de carpaccio de Ternera de Navarra madurada. Esta novedad ha servido precisamente para presentar, especialmente a las carnicerías, la acción 'Picoteando Carpaccio con Ternera de Navarra' que la IGP ha lanzado esta semana para acercar al público nuevas formas de consumir Ternera de Navarra.

Para ello, tres carnicerías han trabajado junto a tres chefs en recetas que "muestran la versatilidad del producto y el cuidado de su maduración": el Carpaccio Thai, de Fran Nieto (Bar Tudelilla) y Carnicerías Zuazu; el carpaccio de redondo con toques de Navarra, de Verónica Montespier (La Huerta de Chicha) y Carnicería Sanz; y la propuesta con vinagreta de tomate feo, almendras y queso Idiazábal, de Goiza Isiegas (Akari Gastroteka) y Carnicería Iparla.