La Carrera de las Murallas afectará este sábado al servicio del TUC a su paso por Pamplona

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moventis TCC ha informado este viernes de que, con motivo de la celebración de la Carrera de las Murallas, que tendrá lugar en Pamplona este sábado, se producirán retrasos y modificaciones en los recorridos de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal (TUC) entre las 16 y las 00.00 horas, aproximadamente.

En concreto, entre las 16 y las 22.30 horas, las líneas L3, L4, L6, L8, L9, L10, L12, L15, L16, L17, L18 y L21 se verán afectadas en su recorrido a su paso por el centro de Pamplona.

Durante este periodo permanecerán anuladas las paradas situadas en Avenida del Ejército, Avenida Conde Oliveto (sentido San Juan), Avenida San Ignacio, fte. nº12 y nº5-7, Puente del Vergel, Calle Padre Moret, Calle Taconera, Calle Navas de Tolosa, Avenida Pío XII nº 7 (Monasterio de Urdax), Calle Yanguas y Miranda (c/Estella) y nº1. Se prevé que la red recupere la normalidad en torno a las 22.30 horas.

Asimismo, entre las 22.30 y las 00.00 horas, aproximadamente, la línea nocturna N7, en sentido centro, se verá afectada a su paso por la Avenida del Ejército, habilitándose como alternativa las paradas ubicadas en la calle Navas de Tolosa.

Durante este periodo, las paradas ubicadas en los tramos cerrados al tráfico permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas situadas en los recorridos alternativos. El resto de líneas que circulan por el centro de Pamplona "también podrán acumular retrasos puntuales".

El detalle de las paradas alternativas podrá consultarse en los avisos instalados en cada una de las paradas afectadas, así como en la página web del Transporte Urbano Comarcal: www.tuvillavesa.es. Para más información, los usuarios pueden contactar con el teléfono de atención ciudadana de la MCP: 948 423 242.