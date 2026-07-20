La Casa de la Juventud acoge este miércoles el primer taller del ciclo 'Mañanas de bienestar'

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asesoría Psicológica de la Casa de la Juventud de Pamplona ha programado para este verano seis talleres gratuitos para que las personas jóvenes, de 14 hasta 30 años, puedan sentirse bien trabajando su salud, su autoestima y diversas habilidades sociales.

La propuesta lleva por título 'Mañanas de bienestar' y está integrada por seis sesiones que se desarrollan, en horario de 11.30 a 13 horas, en un ambiente cercano y dinámico. No es necesario inscribirse, la entrada es libre, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

La primera sesión, este miércoles, aborda cómo manejar conflictos sin enfadarse y se desarrolla en euskera, al igual que el taller del 5 de agosto, sobre diversidad afectivo-sexual.

En esta primera propuesta se abordarán habilidades como la escucha activa y la empatía para comprender a la otra parte, y mantener la calma con el fin de expresar lo que cada persona siente y opina sin atacar. El objetivo es sentar las bases de una comunicación respetuosa y efectiva. El segundo taller busca promover relaciones más conscientes, libres y respetuosas.

El resto de talleres, en castellano, tratarán sobre estrategias para potenciar la salud física y mental, analizando si el estilo de vida responde a las necesidades físicas y psicológicas; otro buscará construir una autoestima saludable, sin compararse con otras personas; la penúltima sesión se dedica a preparar un currículum claro y sencillo que se pueda adaptar a diferentes ofertas laborales; y la última se centra en las denominadas habilidades 'blandas' o socioemocionales, que refuerzan el perfil personal y profesional.