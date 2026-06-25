Cáseda, Baztan y el aeropuerto de Pamplona marcaron las temperaturas máximas el miércoles en Navarra

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PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra volvió a registrar el miércoles temperaturas por encima de los 40 grados en distintos puntos. La máxima más elevada se dio en Cáseda, con 41,9 grados a las 18.10 horas. La segunda máxima más alta se registró en Baztan (Irurita), donde se marcaron 41,8 grados a las 14.30 horas. En el aeropuerto de Pamplona, a las 17.10 horas, se alcanzaron los 41,7 grados.

En las Bardenas Reales también se registraron temperaturas por encima de los 40 grados, marcando una máxima de 40,3 a las 18.10 horas. Igualmente, en Aranguren se alcanzaron los 40,3 grados, en este caso a las 15.20 horas. En Olite se llegó a los 40 grados a las 17.50 horas.

En otras estaciones meteorológicas de Navarra estuvieron muy cerca de los 40 grados, aunque no llegaron a alcanzarlos. En Irurtzun se marcaron 39,9 grados; en Tudela, Monteagudo y Los Arcos llegaron a 39,7; en Navascués, se alcanzaron 39, y en Valcarlos, 38,8.

En cuanto a las mínimas, se han vuelto a registrar la pasada noche temperaturas por encima de los 20 grados. La mínima más elevada se ha dado en Aranguren a las 7 horas con 25,9 grados. En Areso la mínima ha sido de 24,5 grados a las 00.50 horas y en Pamplona se ha marcado una mínima de 23,9 grados a las 6.20 horas.

Otros puntos que han estado por encima de los 20 grados han sido Valcarlos (23 grados), Olite (22,9), Bardenas Reales (22,9), Tudela (22,8), Los Arcos (22,8), Monreal (22,2), Roncesvalles (21,7) y Cáseda (21,1),