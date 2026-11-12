Casi 500 docentes y estudiantes asisten al III Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación

La consejera Ana Ollo (3ª por la derecha) en la inauguración del III Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha participado, junto con el secretario general de la Universidad Pública de Navarra, Roldán Jimeno, y la Comisionada de 50 años de España en Libertad, Carmen Gustrán, en la sesión inaugural del III Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación, que se celebra en la universidad desde este jueves, día 12, hasta el sábado 14 de noviembre.

El congreso, promovido por el Instituto Navarro de la Memoria, reúne a casi 500 docentes y estudiantes, de 12 nacionalidades diferentes y, en el caso del Estado, procedentes de 16 comunidades autónomas, para presentar proyectos educativos y reflexionar y debatir sobre los retos que se presentan para la inclusión de la memoria en las aulas.

Ollo ha destacado en su intervención el papel de la memoria como "una herramienta fundamental para construir el futuro sin olvidar los desastres del pasado ni los del presente". Una memoria que "es fundamental para comprender las amenazas a las que se enfrenta la sociedad, que intentan convencer a la ciudadanía de no mirar atrás, de que el pasado fue de una manera que no reconoce la propia sociedad o que se olvide del esfuerzo de tantas gentes para construir un futuro más justo", ha señalado, según recoge en un comunicado el Ejecutivo foral.

Tras el acto de apertura, se ha dado paso a la conversación entre Mayki Gorosito, exdirectora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA en Buenos Aires, y Stéphane Michonneau, de la Université Paris Est, para dialogar sobre el lugar del pasado en la educación en un mundo convulso. El congreso se estructura en torno a cuatro ejes temáticos, varias mesas simultáneas y talleres participativos, y concluirá el sábado 14 con la lectura de las conclusiones del congreso.

Uno de los momentos centrales del congreso tendrá lugar este viernes 13, a las 12.00 horas, cuando más de 150 jóvenes, procedentes de 24 centros educativos de todo el Estado, expondrán en el plenario del congreso los proyectos que están desarrollando en sus escuelas e institutos y de los que son protagonistas. Asimismo, sus docentes tendrán ocasión de reflexionar sobre cómo promover proyectos colaborativos entre diferentes centros o la puesta en marcha de redes docentes para el intercambio y la cooperación, como 'RedMemoria', que surgió en 2022, en el I Congreso y se ha convertido en un referente de la acción educativa en torno a la memoria.

Esta es la tercera edición de un congreso que ha sido coorganizado por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, la UPNA y el Comisionado de los 50 años de España en Libertad del Gobierno de España. Una cita que da cabida a temáticas como la educación para la ciudadanía global y la cultura democrática; la educación para la paz desde el estudio del pasado: militarismo, fascismo, colonialismo; pasado y memoria en un mundo digital; o prácticas creativas y aprendizaje vivencial en lugares de memoria.

También contempla mesas específicas sobre proyectos transfronterizos, las aportaciones de las asociaciones memorialistas y la educación no formal, y la formación del profesorado. Los talleres participativos abordarán cuestiones como el poder del algoritmo y cómo actuar ante él; el acceso a los archivos de la memoria; el trabajo con fuentes primarias como las cartas, memoria y ciudadanía global desde la educación social; y recursos educativos para el trabajo con memoria.