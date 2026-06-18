Casi 5.500 personas están llamadas a participar en la OPE educativa de este fin de semana

Archivo - Las pruebas se realizarán en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.461 aspirantes van a participar este próximo fin de semana en las oposiciones de personal docente convocadas el presente curso académico que tendrán lugar en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra, espacios que dispondrán de aire acondicionado durante la realización de las pruebas.

Los aspirantes al cuerpo de maestros en castellano están convocados el sábado 20 de junio por la mañana en el aulario de la UPNA. Los aspirantes a maestros en euskera realizarán las pruebas el domingo 21 por la mañana también en el aulario de la universidad pública. En total, 4.693 aspirantes, han informado desde el Gobierno de Navarra.

Respecto a las oposiciones de los cuerpos docentes de catedráticos y profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, los 768 aspirantes están convocados en el aulario de la UPNA el sábado 20 de junio por la tarde. Una parte de las pruebas se realizarán en distintas fechas en función de las especialidades.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A FUNCIONARIOS

Además, el Departamento de Educación ha anunciado que los actos de adjudicación de plazas al personal funcionario de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas que debe elegir destino para el curso 2026-2027 se realizarán a través de la plataforma telemática (ATP) iniciándose la elección de plazas el día 22 de junio. El número de aspirantes convocadas a este acto asciende a 174 docentes.

Asimismo, los actos de adjudicación de plazas al personal funcionario del cuerpo de maestros, catedráticos y profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño se celebrarán en el mes de agosto. Durante la semana del 3 al 7 de agosto se anunciarán las fechas de realización de la ATPF.

Por otro lado, y respecto a la adjudicación de plazas a personal contratado, del día 25 de junio al 26 de junio se realizará la ATP de puestos de difícil provisión de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas, realizándose la ATP general de contratación de estos cuerpos del 26 al 29 de junio de 2026. La primera semana de agosto se anunciarán las fechas de los actos de adjudicación telemática de plazas al personal contratado del resto de cuerpos docentes.