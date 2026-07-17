Casi el 68 por ciento de los conductores navarros conserva íntegros los 15 puntos de su permiso

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 67,92 por ciento de los conductores de Navarra conservaba en 2024 los 15 puntos íntegros de su permiso, y el 90 por ciento mantenía 12 puntos o más. En el lado opuesto, el 0,34% de conductores carecía de puntos en la Comunidad foral, según un balance que ha facilitado la Delegación del Gobierno en Navarra con motivo de los 20 años de la implantación del permiso de conducir por puntos.

En estos 20 años, la tasa de mortalidad ha pasado en España de 128 fallecidos por millón de habitantes en 2003 -un 25% por encima de la media europea- a 37 en 2024, un 18 por ciento por debajo de dicha media.

En el caso de Navarra, en el año 2006 se registraron 47 personas fallecidas en accidentes de tráfico (a las 24 horas del suceso, de acuerdo con la estadística de la DGT) y fueron 41 en 2007 y 46 en 2008. La tendencia ha sido descendente en los últimos años: 15 personas fallecidas en 2023 y 21 en 2024, aunque en 2025 ha habido un repunte (39).

En los veinte años de vigencia del permiso por puntos se han tramitado más de 22 millones de sanciones con detracción de puntos, de ellas, 502.380 en Navarra. El número de puntos retirados asciende en la Comunidad foral a más de 1,4 millones entre 2006 y 2024. Y, si bien ha aumentado en los últimos años, este incremento responde a las modificaciones normativas que han endurecido determinadas infracciones más que a un deterioro generalizado del comportamiento de los conductores, según ha explicado la Delegación del Gobierno.

Entre los cambios introducidos destaca el aumento de la pérdida de puntos para las infracciones más graves relacionadas con el consumo de alcohol y drogas (que pasaron de detraer 4 a 6 puntos), así como con el uso del teléfono móvil en la mano (que pasaron de detraer 3 a 6 puntos), y no utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección (que pasaron de 3 a 4 puntos detraídos).

El año con más sanciones y puntos detraídos en Navarra fue 2010 (40.981 sanciones y 109.819 puntos). Como ejemplo, en el año 2024 la mayor parte de las sanciones fue por exceso de velocidad (14.509). Figuran a continuación las multas por consumo de alcohol (3.177), por uso del teléfono móvil (3.111), por consumo de drogas (1.999), por uso incorrecto del cinturón de seguridad y/o de los sistemas de retención infantil (1.158), y por no respetar los semáforos en rojo (1.104).

En 2024, el 67,92 por ciento de las personas conductoras de Navarra conservaba los 15 puntos íntegros, y el 90 por ciento mantenía 12 puntos o más. En el lado opuesto, el 0,34% de conductores y conductoras carecía de puntos en la Comunidad foral.

No obstante, la Delegación del Gobierno ha destacado que persiste un grupo reducido de infractores reincidentes. En estas dos décadas, 8.170 conductores perdieron el permiso por agotar su saldo de puntos en Navarra, con un máximo registrado en 2011, cuando se contabilizaron 703 pérdidas de vigencia, situándose la media anual en 430.

Según ha apuntado la Delegación, la experiencia acumulada muestra también que la pérdida de puntos cumple una labor reeducadora. El 87 por ciento de los conductores que han perdido la vigencia de su permiso lo ha hecho una sola vez, mientras que el 10,4 por ciento ha reincidido en dos ocasiones. Los casos más persistentes con tres o más pérdidas del permiso son minoritarios, con el 2,4 por ciento de las pérdidas de vigencia que se han registrado desde la implantación del sistema en Navarra.

Los cursos de sensibilización y reeducación vial se han consolidado como uno de los pilares del permiso por puntos, al combinar la recuperación de puntos y permisos con una labor de concienciación orientada a modificar conductas de riesgo y fomentar una movilidad más segura. Desde la implantación del sistema, se han impartido 2.204 cursos en Navarra.

La red de centros autorizados ha experimentado un crecimiento, pasando de 2 en 2006 a 14 en 2024. Este aumento se ha visto impulsado por la liberalización del modelo de prestación de los cursos, lo que permitió que en 2024 se impartieran 200 acciones formativas, la cifra más alta registrada hasta la fecha y llegando a 2.397 conductores y conductoras en la Comunidad foral.

La Delegación del Gobierno en Navarra ha destacado que "el éxito del permiso por puntos ha sido posible gracias al compromiso conjunto de las administraciones públicas, con una participación cada vez mayor de los ayuntamientos en la gestión de las infracciones que conllevan pérdida de puntos". "A este esfuerzo se ha sumado la contribución decisiva de las víctimas de tráfico y sus asociaciones, así como de la sociedad civil, los medios de comunicación y una ciudadanía cada vez más concienciada. La implicación de todos ellos ha ayudado a consolidar la seguridad vial como un valor compartido, reflejado en la amplia aceptación social del sistema y en la mejora progresiva de los comportamientos al volante", ha indicado.

Según ha añadido la Delegación, tras dos décadas de funcionamiento, el permiso por puntos afronta una nueva etapa, cuyas líneas de actuación van orientadas al endurecimiento de las medidas dirigidas a los infractores reincidentes, especialmente en conductas de alto riesgo como el uso del móvil al volante o la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Asimismo, avanzará en un contexto de mayor integración europea, impulsando la cooperación más estrecha entre los Estados miembros para facilitar el intercambio de información, la identificación de infractores y la ejecución transfronteriza de sanciones.