Catalán (UPN) pide al Gobierno central información sobre las catas de la conexión del TAV con la 'Y vasca'

Archivo - El diputado de UPN Alberto Catalán, en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno central detalle la situación de las catas y sondeos necesarios para decidir la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la denominada 'Y vasca'.

Catalán señala en su iniciativa que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró hace dos semanas que "sin ninguna duda" será este año cuando se tome la decisión sobre la conexión entre el corredor navarro de alta velocidad y la 'Y vasca' y que en esa decisión se tendrán en cuenta tanto los resultados de las catas como los plazos y el coste económico.

El diputado de UPN contrapone esas manifestaciones a las realizadas este miércoles por el lehendakari vasco, Imanol Pradales, quien afirmó que "ni siquiera sabía" si se habían hecho todas las catas de Aralar y habló de "fase de desesperación", a lo que Santano respondió sentirse "sorprendido" en mensajes en redes sociales.

En este contexto, Catalán pregunta al Gobierno por el estado actual de las catas y sondeos necesarios para determinar la conexión de la 'Y vasca' con el corredor navarro de alta velocidad y cuáles quedan pendientes de ejecución, así como qué calendarios prevé para la finalización de los estudios pendientes.

Asimismo, reclama al Ejecutivo que explique si mantiene "el compromiso de que este año 2026 se adopte la decisión sobre dicha conexión", y qué criterios concretos de carácter técnico, económico y de tiempos serán tenidos en cuenta para elegir entre las distintas alternativas de conexión actualmente en estudio.

También pregunta qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes para obtener las autorizaciones necesarias para la realización de los sondeos en el término municipal de Alsasua y "qué obstáculos han impedido su ejecución hasta la fecha".