La Cátedra Tracasa de la UPNA celebra una nueva Semana de la IA con charlas, talleres y concursos

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Talleres, concursos y charlas divulgativas, entre otras actividades, tendrán lugar del 13 al 17 de octubre en la tercera edición de la Semana de la Inteligencia Artificial, organizada por la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

La decena de actividades previstas, cuyo objetivo es el de difundir las características de esta tecnología y concienciar sobre las posibilidades y los desafíos que presenta, tendrán lugar en la propia universidad y en el Palacio del Condestable de Pamplona, así como en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra. Como novedad, este año se presenta un taller sobre IA dirigido a personas mayores de 55 años sin conocimientos previos con el fin de que puedan tener una primera toma de contacto con esta tecnología.

Al igual que en ediciones anteriores, la mayoría de las actividades son de carácter divulgativo, de entrada libre y dirigidas a público general, aunque se ha reservado un día para la investigación en materia de inteligencia artificial. Además, habrá talleres y concursos que requerirán de inscripción previa. El programa completo de la semana puede consultarse en el sitio web de la universidad, donde también será posible apuntarse a las actividades que así lo exijan (talleres y concursos).

En la presentación de las actividades participaron la directora del área de Cultura y Divulgación y responsable de la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA, Gurutze Pérez Artieda; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García Martín; el director de la Cátedra, Mikel Galar Idoate; y la directora de Personas y Talento de Tracasa, Montse Huarte Ortega. La segunda edición de la Semana de la IA congregó a más de 700 personas en trece actividades diferentes.

El programa de esta edición se ha dividido en seis partes: 'IA a tu alcance' (charlas divulgativas); 'La IA que te cuida' y 'Quién decide con la IA' (debate y preguntas a personas expertas); 'IA y ciencia para el mañana' (jornada científica); 'Vive la IA' (concursos de arte) e 'IA en acción' (talleres prácticos). El plazo para presentar trabajos al concurso de arte con IA (en las modalidades de arte digital y microrrelatos) se encuentra abierto hasta el 5 de octubre.

Los dos primeros días de la semana de la IA tendrán carácter divulgativo y serán con entrada libre. En concreto, la inauguración tendrá lugar en el Palacio del Condestable el día 17 de octubre a las 18.30 horas, y en ella se contará con Carlos Aranda, director de Innovación de Tracasa Instrumental y presidente de la Cátedra, que hablará sobre la dependencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial y la búsqueda de autonomía en Europa y Navarra. Seguidamente, la oncóloga, ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial Aurelia Bustos impartirá la charla 'IA discriminativa y generativa: Transformando la medicina de hoy y del mañana'. En ella explicará el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en el ámbito de la salud, por ejemplo, para personalizar tratamientos y acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos. También abordará el futuro de la medicina y el papel de la IA en la mejora de la vida de los pacientes, combinando ciencia, innovación y ética.

Al día siguiente, martes 14, a las 19 horas, en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, tendrá lugar la sesión de debate con personas expertas titulada 'IA y decisiones humanas: ¿quién decide en el futuro?'. En ella, tomarán la palabra Javier del Ser Lorente, director científico de IA en Tecnalia y profesor de la Universidad del País Vasco; Jon Rueda Etxebarria, investigador en el Gabinete de Presidencia y en el Departamento de Ética en la Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPNA. Modera Mikel Galar, director de la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

El miércoles 15 de octubre se dedicará a la inteligencia artificial desde un punto de vista científico y especializado, y el escenario será la UPNA. La jornada comenzará a las 10 horas con la charla científica 'From Observation to Action: How ESA lab Shapes the Future of Earth with AI', a cargo de Sabrina Ricci, AI Ecosystem Coordinator en la ESA (Agencia Espacial Europea).

Posteriormente, tendrá lugar un seminario de investigación que revelará las actuales líneas en materia de inteligencia artificial de la UPNA y la mañana concluirá con la charla 'IA verde: Hacia un futuro sostenible', que impartirá Verónica Bolón Canedo, profesora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en Universidade da Coruña.

El jueves, día 16, la cita tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el palacio del Condestable y estará dedicada a las aplicaciones prácticas de la IA, que podrá probar el público, y al arte con inteligencia artificial. Incluirá una exposición de los trabajos presentados al concurso de arte e IA, en la que las personas asistentes podrán votar a su favorito, y la jornada concluirá con la entrega de premios del concurso.

La semana concluirá el viernes día 17, a partir de las 17 horas, con una serie de talleres prácticos, simultáneos, uno de ellos dirigidos a personas con conocimientos de programación informática y otros, de carácter más divulgativo. Los temas de los monográficos referidos serán 'La IA no tiene edad: taller para mayores de 55 sin conocimientos previos', a cargo de Mikel Galar Idoate; 'Crea imágenes y vídeos con IA', que impartirá Iris Domínguez Catena, profesor e investigador en la UPNA; 'Vibe coding: programar sin programar con IA', ofrecido por Javier Lasheras, machine learning engineer en Tracasa Instrumental (no es necesario contar con nociones de programación); 'Potencia tu productividad con IA generativa', impartido por Álex Salvatierra Vettore, investigador en la UPNA y, por último, 'Introducción a la IA para micropymes y pequeños negocios', a cargo de Mónica Cortiñas Ugalde, Álvaro Saavedra Montejo y Raquel Chocarro Eguaras, investigadores en Comercialización e Investigación de Mercados en la UPNA