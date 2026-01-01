La Catedral de Pamplona acogerá el concierto solidario 'Mesías '25' que invita al público a cantar

Cartel del concierto 'Mesías '25'. - ASOCIACIÓN GÓSPEL DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la traducción al castellano de 'El Mesías de Haendel', el proyecto 'Mesías '25' trae a Pamplona un concierto participativo en el que el público recibirá un libreto con las piezas que se van a cantar de modo que pueda unirse desde su asiento y cantar junto al coro principal.

El concierto del 'Mesías '25' se celebrará en la Catedral de Pamplona el 3 de enero a las 17.30 horas. Las entradas están ya disponibles para la venta en la página web del proyecto, https://mesias.elpuentecultural.es/#conciertos o directamente en la propia catedral.

Desde 1995, el proyecto 'Mesías' ha unido voces e instrumentos de todo el país para dar vida a la obra maestra de Haendel. Fue en ese año en el que se fundó el Coro Evangélico de España y se estrenó la primera edición del Mesías en español. "Posteriormente, de tanto en cuanto se realizaron giras nacionales, en las que participaron coros de diversas ciudades creando así un legado cultural que llega hasta nuestros días", explican en una nota de prensa desde Asociación Góspel de Navarra y Asociación Cultural el Puente.

Para esta edición, el proyecto cuenta con un coro de aproximadamente setenta cantantes amateurs, acompañados por una orquesta y solistas profesionales, bajo la dirección del maestro Daniel Hollingsworth (EE. UU.) y del director madrileño Francisco Fernández.

Siguiendo la tradición establecida por Haendel -quien, en 1742, compuso e interpretó originalmente 'El Mesías'con fines benéficos-, los conciertos del Mesías '25 están planificados como eventos con fines solidarios.