La Catedral de Santa María la Mayor de Tudela contará con nueva iluminación ornamental exterior

Firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santa María la Mayor de Tudela contará con un nuevo sistema de iluminación ornamental exterior tras el convenio que se ha firmado entre la Fundación Iberdrola España, el Cabildo Catedralicio de Tudela y el Ayuntamiento.

El proyecto, dotado con una inversión de 250.000 euros, contempla la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED de última generación con el objetivo de reducir el consumo energético del templo y poner en valor su patrimonio arquitectónico, cultural y religioso. Con esta inversión se busca realzar la belleza del monumento de estilo protogótico con numerosos elementos románicos, ya que fue cuando comenzó a construirse a finales del siglo XII, sobre una antigua mezquita del siglo IX.

Al acto de la firma, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del ayuntamiento de Tudela, han acudido el deán de la Catedral de Tudela, monseñor Sergio Álava; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; Jaime Alfonsín Alfonso, presidente de la Fundación Iberdrola, así como el delegado institucional de la compañía en la Comunidad foral, Eduardo Ryan, entre otros.

Sergio Álava ha destacado que "la Catedral se edificó como un faro para que los tudelanos y cuantos se acercaran a este templo, pudieran percibir esa luz que nos lleva hacia Dios, hacia la transcendencia". Y por ello ha agradecido a la Fundación Iberdrola España esta iniciativa de hacer que "la mejora y el embellecimiento de la iluminación exterior lleve a los feligreses a la luz de Dios que hay en el interior de la Catedral y en el interior de cada uno de nosotros".

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento la colaboración que hace posible esa iluminación exterior. Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, "la Catedral de Tudela es uno de los grandes emblemas del patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra". "Con esta intervención lumínica pretendemos poner en valor su estructura arquitectónica y artística mediante una solución sostenible, respetuosa con su entorno y en consonancia con su actividad litúrgica. De esta manera, la Fundación Iberdrola España refuerza su compromiso con la cultura, el arte y la conservación, que coinciden, en un año muy especial para Iberdrola, ya que celebra su 125 aniversario", ha dicho.

Igualmente, el alcalde, Alejandro Toquero, tras agradecer la elección de Tudela y su Catedral para esta nueva iniciativa del Programa de Iluminaciones que lleva a cabo la Fundación Iberdrola España, y poner en valor los frutos de la colaboración público-privada, ha destacado que "esta nueva iluminación nos va a permitir de una sola vez ganar en ahorro energético y sostenibilidad medioambiental; reforzar el orgullo por nuestras raíces y nuestro legendario pasado histórico, al poder descubrir matices arquitectónicos y artísticos que la luz del día no nos deja apreciar, y algo no menos importante para nuestra economía local como es dinamizar el turismo nocturno y con él el comercio y la hostelería".