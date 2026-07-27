El catedrático de la Universidad de Navarra Gabriel Insausti, I Premio ACdP de Novela José María Pemán

Gabriel Insausti, catedrático de Literatura Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Católica de Propagandistas ha concedido el I Premio ACdP de Novela José María Pemán a Gabriel Insausti, catedrático de Literatura Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Su obra 'Las arenas de Gabès', premiada con 50.000 euros y que será publicada, ha sido elegida entre centenares de trabajos de España y del mundo hispanohablante.

Tras un proceso de deliberación, el jurado ha destacado su calidad literaria, así como "su capacidad para abordar, desde una mirada profundamente humana, los grandes interrogantes de la existencia". Inspirado en el legado intelectual y literario de José María Pemán, el premio distingue obras que aborden cuestiones universales como el amor, la justicia, la felicidad, el sufrimiento o la muerte, ofreciendo al lector una mirada esperanzadora sobre la condición humana, ha explicado la Universidad de Navarra en una nota.

Según ha señalado el autor, 'Las arenas de Gabès' cuenta la historia de Jon Gametxogoikoetxea, un vascofrancés hijo de refugiados de la guerra civil que suele visitar la abadía de Belloc. La novela narra su experiencia como soldado en la guerra de Argelia, su sufrimiento y su necesidad de pertenecer a una comunidad. Tras varios desengaños, esa búsqueda lo lleva a descubrir a Cristo en los demás.

Gabriel Insausti (San Sebastián, 1969) es doctor en Filología Hispánica y en Filología Inglesa, además de máster en Historia del Arte y Filosofía. Escritor, ensayista, poeta y traductor, ha desarrollado una trayectoria literaria que abarca la narrativa, la poesía, el ensayo, los aforismos y la literatura de viajes. Asimismo, ha publicado numerosas investigaciones académicas y ha traducido al español a autores como Oscar Wilde, John Henry Newman o Evelyn Waugh.

A lo largo de su carrera ha sido distinguido con los premios Gerardo Diego, Arcipreste de Hita, Manuel Alcántara, Ateneo Jovellanos, Gonzalo de Berceo 2026, Amado Alonso y el José Bergamín. Además, fue finalista del Premio Nacional de Literatura en 2002 y del Premio Herralde de Novela en 2013.