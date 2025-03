CCOO acusa al Ayuntamiento de licitar de forma "opaca" y el Consejo de Transparencia dictamina a favor del sindicato

Critica las "trabas" interpuestas por el Consistorio para acceder al proyecto ganador de la empresa adjudicataria para la red Civivox

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha acusado al Ayuntamiento de Pamplona de gestionar las licitaciones públicas de manera "opaca e injusta", por lo que ha interpuesto una reclamación ante el Consejo Navarro de Transparencia, que ha emitido un dictamen en el que insta al Consistorio a cumplir con la ley foral de Transparencia.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa David Marcalain, secretario general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO de Navarra, Maialen García y Amaia Bardot, responsables del sector de ocio, cultura y gestión deportiva de CCOO Navarra.

En concreto, García ha criticado "los vicios de un modelo de contratación más que deficiente" y ha explicado que la pasada semana, "después de más de un año detrás de los responsables, hemos logrado que el Ayuntamiento de Pamplona nos ofrezca el acceso" a la información sobre las funciones de los trabajadores de la red Civivox. "Para acceder a esta información hemos tenido que interponer una reclamación al Consejo Navarro de Transparencia, obligando al Ayuntamiento a facilitar el acceso a dicha documentación", ha subrayado.

Ha añadido García que "llevamos desde inicios del año pasado realizando todos los trámites para conocer" el proyecto ganador de la empresa adjudicataria para la red Civivox porque "conocer las funciones que ofrece la empresa al Ayuntamiento es muy relevante, puesto que limita la posibilidad a la hora de intentar precarizar un servicio".

"Al no especificar al Ayuntamiento el número personal suficiente -y no mínimo- del personal a contratar, añade funciones que además sospechamos que están fuera de nuestro propio convenio, del marco legal laboral vigente. Las adjudicatarias van a reducir ese personal al mínimo y a su vez intentan que sea lo más polivalente posible para asumir esas funciones extra", ha advertido.

A su juicio, "se trata de una subasta de trabajadores" basada en "el quién da más por menos". "Los trabajadores nos vemos abocados a un laberinto sin salida en el que las condiciones laborales entran dentro de una verdadera subasta", ha reivindicado, tras añadir que "pese a que los sindicatos tenemos la posibilidad de acceder por ley a estos documentos, CCOO solo ha encontrado trabas". Según García, "el 'modus operandi' entre Administraciones y empresas públicas vulnera" lo recogido en la ley foral de Transparencia.

Como ejemplo de la situación que CCOO critica, García ha destacado que, con datos de 2024, la red Civivox "ha atendido a cerca de 450.000 usuarios" y "tenemos una plantilla mínima de en torno a 40 o 50 profesionales de forma estable", "muchos de ellos" sin el 100% de la jornada.

Por su parte, Marcalain ha afirmado que es "increíble que a estas alturas tengamos que acudir a organismos como Transparencia para que las administraciones públicas tengan que hacer sus deberes". "Nos parece que esa capacidad que tienen las administraciones públicas para tapar y esconder las condiciones laborales a aplicar repercute negativamente tanto en los trabajadores como en los servicios que se prestan", ha indicado.

A su juicio, "estas trabas no son inocentes", ya que "con este modo de proceder, los ayuntamientos y el Gobierno de Navarra ahorran costes a costa de sobrecargar a los trabajadores y darles más funciones de las que le corresponden". Por todo ello, ha reivindicado que "cuando se publicita un pliego, tiene que venir a cuánta gente vas a contratar y las funciones de cada una". "Más que determinar -CCOO- el número concreto, porque no tenemos la capacidad de decir cuántas personas se necesitan, lo que demandamos es que la administración que vaya a contratar, previo a sacar el servicio a licitación pública, nos contacte con los sindicatos", ha reclamado.

En respuesta a los medios de comunicación, Marcalain ha esperado que "para próximos procesos", el dictamen del Consejo Navarro de Transparencia sirva como toque "de atención", no solo para el Ayuntamiento de Pamplona, "sino para el conjunto de administraciones públicas: que sepan que transparencia es una exigencia que tienen que cumplir, porque los sindicatos tenemos derecho a una información y hasta ahora las administraciones nos han estado impidiendo ese acceso".

"Por eso nos parece un hito importante el hecho de que Transparencia nos haya dado la razón, no solo para el Ayuntamiento de Pamplona, que es un toque de atención importante, sino para el resto de ayuntamientos y para el Gobierno de Navarra", ha incidido.

También en respuesta a los medios ha señalado que la actuación del Ayuntamiento no supone "una ilegalidad", sino "una alegalidad". "Es decir, no tiene repercusión legal, pero sí que tiene una obligación a cumplir a partir de ahora", ha manifestado, tras añadir que el Consistorio "no está cumpliendo la ley, pero ese incumplimiento no conlleva una sanción, sino que lo que conlleva es que tiene que publicar y facilitar esa información a los sindicatos". "Si persiste en la actitud, tanto este Ayuntamiento como otros, ya sí que podría ocurrir en una ilegalidad", ha advertido.

Además, Amaia Bardot ha destacado que lo ocurrido con la red Civivox "es la punta del iceberg", y ha mencionado otros casos como el Trinquete de Mendillori y el polideportivo de Aranzadi, "instalaciones públicas que están gestionadas por empresas privadas, donde vemos que la precariedad es sistemática en cada pliego".