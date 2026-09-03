CCOO celebra la firma del primer convenio de dependencia de Navarra y exige su cumplimiento en todos los centros

El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, y la responsable de residencias del sindicato, Carolina Urra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado este jueves la firma del I convenio colectivo de servicios de atención a las personas dependientes y al desarrollo de la autonomía personal de Navarra, que supone "mejora de salarios, reducción de jornada, más estabilidad en el empleo y una mayor protección para miles de personas trabajadoras". El sindicato ha exigido su cumplimiento "centro a centro" y ha advertido de que, en el caso de que no sea así, se realizarán "las movilizaciones y acciones jurídicas que sean oportunas".

En una rueda de prensa, Josema Romeo, secretario general de CCOO de Navarra, ha destacado que "tras cinco años de negociación y lucha de las personas trabajadores, hoy este convenio es una realidad". No obstante, ha precisado que este convenio "no es el fin" sino "el inicio de una nueva etapa", y ha exigido su aplicación "centro a centro e intentando llegar a acuerdos para mejorar aún más las condiciones".

Romeo ha puesto en valor que este convenio trae consigo medidas concretas que "van a mejorar la vida de las personas trabajadoras de las residencias de mayores, centros de día, centros de noche, ayuda a domicilio o trabajadoras de teleasistencia".

Por su parte, la responsable de residencias del sindicato, Carolina Urra, ha señalado que el sector de la dependencia "ha estado durante años marcado por la precariedad, la temporalidad y por unas condiciones laborales que no han estado a la altura de la importancia social del trabajo que desempeñan las profesionales". Ha resaltado que, a partir de noviembre, con la entrada en vigor del convenio, "se mejorarán los salarios de más de 4.500 trabajadoras en 70 residencias de Navarra".

No obstante, ha remarcado que "el trabajo sindical no termina aquí" sino que "tenemos por delante retos de gran relevancia para las personas trabajadoras del sector", entre ellos "mejorar las condiciones vinculadas a la jubilación de las plantillas" y "reforzar la protección frente a los elevados riesgos ergonómicos y psicosociales" en un sector "altamente feminizado".

Igualmente, ha apostado por "seguir avanzando en materia de conciliación, consolidando mejoras alcanzadas en el convenio como son los permisos de lactancia y el derecho a la desconexión digital".

Además, ha destacado que las empresas de más de 50 trabajadoras "están obligadas a aplicar un plan de igualdad para que los centros de trabajo sean más seguros e igualitarios". También ha valorado que las empresas "se comprometen a que al menos el 90% de la plantilla tenga un contrato indefinido", lo que "supone un paso decisivo para reducir la temporalidad" y "acabar con la contratación precaria y eventual".

Otra de las mejoras que incluye el convenio es la reducción de la jornada anual a 1.449 horas, "una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras"; así como un incremento salarial del 11% escalonado a lo largo de la vigencia del convenio, entre 2027 y 2030.

Carol Urra ha destacado que CCOO va a "organizar a las personas trabajadoras del sector para garantizar que todas estas mejoras sean aplicables y donde no lo sean, confrontar con las movilizaciones y acciones jurídicas que sean oportunas".