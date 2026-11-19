PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subida del SMI anunciada por el Gobierno de España esta semana afectará a 14.000 personas trabajadoras en Navarra, según ha desgranado el Gabinete de Estudios de CCOO basado en una estimación a partir de la EPA de este 2026. El sindicato "celebra" esta subida y apuesta por "ampliarla en la negociación colectiva de los convenios hasta, al menos, los 21.000 euros". La cuantía del salario mínimo interprofesional seguirá exento del pago del IRPF, ha expuesto.

CCOO ha indicado que, desde 2018 el SMI se ha incrementado en un 75%. En la Comunidad foral, ha continuado, "el 5% de la población asalariada cobrará el SMI en 2027, frente al 10,1% del conjunto del Estado". "Sólo el 0,7% del total de la población que cobra el SMI en el Estado lo hace en Navarra", ha precisado.

La última subida anunciada por el Ejecutivo y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027 aumenta la cuantía en un 5,3% y sitúa el Salario Mínimo Interprofesional en 1.286 euros en 14 pagas. La cuantía que cobrará una persona trabajadora a jornada completa en el Estado a partir de 2027 será de 18.004 euros. El salario mínimo diario queda en 42,87 euros.

Según el sindicato, el incremento acumulado de un 75% del SMI en los últimos años ha sido compatible con la creación de empleo, el crecimiento económico, los beneficios empresariales y la mejora de la productividad real en el Estado. Mejoras del modelo económico que no se habían dado en estos indicadores en toda la democracia. A su vez, estos importantes incrementos han sido decisivos para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género.

Con esta nueva subida del SMI, ha dicho que "el Gobierno central mantiene el compromiso de alcanzar el objetivo del 60% del salario medio neto, fijado por la Carta Social Europea y en su interpretación en el Comité Europeo de Derechos Sociales". Además, incorpora garantías específicas para las personas trabajadoras temporeras (60,88 euros por jornada) y para los empleados de hogar (10,06 euros por hora).

NO ES SUFICIENTE

Para CCOO, el SMI "continua siendo un salario de subsistencia, que no alcanza para cubrir necesidades básicas como el acceso a una alimentación saludable o a la vivienda". Por eso, "además de controlar los precios desde políticas públicas mucho más ambiciosas", el sindicato apuesta por "fortalecer la organización de las personas trabajadoras para impulsar al alza los salarios en la negociación colectiva".

En este sentido, CCOO ha indicado que "las empresas tienen capacidad de sobra para firmar convenios con tablas salariales mínimas por encima de los 21.000 euros anuales" y para ello, ha defendido que "el sindicalismo debe seguir organizando de forma activa a la clase trabajadora en los centros de trabajo".

DOS MODELOS ENFRENTADOS

CCOO ha señalado que este 29N se deciden dos modelos políticos, "uno, basado en el incremento de derechos de las personas trabajadoras combinado con un periodo de auge económico y otro, basado en la erosión de los derechos conquistados y en la degradación del estado del bienestar".

"En 8 años de ciclo progresista, el SMI ha aumentado en un 75%, hasta alcanzar los 1.286,00 euros. El último gobierno conservador dejó el SMI en 735 euros y apenas alcanzó un incremento de 14% durante 7 años de gobierno", ha afirmado.