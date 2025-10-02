CCOO se concentra en Pamplona para reclamar la reducción de la jornada laboral y anuncia más movilizaciones

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se ha concentrado este jueves en Pamplona para reclamar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, tras el rechazo en el Congreso a la tramitación de un proyecto de ley en este sentido, y ha anunciado la organización de movilizaciones para que esta medida se consiga "de manera inminente".

La concentración, frente al Civivox Condestable de Pamplona, ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Reducir la jornada. Repartir sus beneficios'. En la movilización se han lucido banderas de Palestina en solidaridad con Gaza.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha criticado el rechazo en el Congreso de los Diputados de la iniciativa para reducir la jornada laboral, algo que "hace 40 años que no se ha tocado". "Hace 40 años, los mismos que tumbaron el otro día la reforma, el Partido Popular, Vox, UPN y Junts, decían lo mismo, que al final iba a traer precariedad y miedo en las empresas", ha señalado.

Sin embargo, ha subrayado que "la realidad es otra; hace 40 años no había Internet, creo que conciliaríamos mejor, habría menos accidentes y habría más productividad".

Ante la mayoría parlamentaria en contra de esta iniciativa, el representante de CCOO ha destacado que "al final las mayorías y las minorías las hace la gente". "Hace 40 años se consiguió a base de movilización, se consiguió a base de que los trabajadores y trabajadoras salieron a la calle, y creo que es la manera de conseguirlo esta vez", ha recalcado. Y ha esperado que "no solo Junts, sino que haya mucha gente que cambie para conseguir esas 37 horas y media".

Romeo ha resaltado que desde CCOO "nos vamos a manifestar, vamos a seguir peleando para que las 37 horas y media se consigan de manera inminente". "Estamos organizando varias fechas", ha indicado, si bien no ha concretado más detalles. La reducción de la jornada beneficiaría a unos 12 millones de trabajadores.

Preguntado por la tramitación de una iniciativa sobre los controles horarios en el Congreso, Romeo ha indicado que "lo vemos como un pequeño paso", no obstante ha insistido en que "lo que tenemos que ir es a conseguir las 37 horas y media".