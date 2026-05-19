CCOO condena el presunto asesinato machista en Arguedas y exige "tolerancia cero frente a la violencia de género"

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha condenado "rotundamente" el presunto asesinato machista cometido en Arguedas y ha trasladado sus condolencias y apoyo a la familia y entorno de la víctima.

Según ha indicado el sindicato en una nota, "este crimen, de confirmarse como violencia machista, sería el segundo asesinato en lo que llevamos de año en Navarra (y ya son 20 mujeres víctimas mortales de la violencia de género en nuestro país); unas cifras que sacuden nuestra sociedad y nos ponen frente a una realidad intolerable que exige una respuesta firme y colectiva, exige compromiso social, educación en igualdad y tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia".

Ante esta realidad, CCOO ha exigido a los gobiernos y a todas las instituciones públicas que "refuercen con urgencia los recursos de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia machista". "Es imprescindible garantizar que todas las mujeres que sufren violencia tengan acceso a mecanismos eficaces de protección y que puedan denunciar con la seguridad y la confianza de que van a ser escuchadas, acompañadas y protegidas. Ninguna mujer debe sentirse sola ni desamparada frente a la violencia", ha indicado.

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Navarra, Pilar Ruiz, ha señalado que "avanzar en igualdad entre mujeres y hombres es la herramienta más eficaz para prevenir la violencia machista". "La igualdad en el empleo, en los salarios, en la corresponsabilidad y en los derechos es también una forma de combatir las raíces de esta violencia. Por ello, el sindicato seguirá trabajando desde los centros de trabajo, la negociación colectiva y el conjunto de la sociedad para construir espacios libres de discriminación y violencia", ha expuesto.

CCOO ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y al conjunto de las instituciones para "tomar conciencia de la gravedad de esta violencia estructural, aunar esfuerzos y poner medios para su erradicación". Asimismo, el sindicato anima a los trabajadores a movilizarse como "muestra de rechazo a este nuevo caso de violencia machista en Navarra".