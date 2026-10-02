CCOO defenderá un convenio del metal con subidas superiores al IPC, reducción de jornada y medidas de conciliación

Rueda de prensa de CCOO sobre el convenio del metal - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha presentado este viernes, tras realizar asambleas con su base sindical, sus líneas prioritarias para la negociación del convenio de la industria siderometalúrgica de Navarra, que se centran en tres bloques: subidas salariales superiores al IPC, reducción de jornada laboral y medidas de conciliación.

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Eva Ciaurriz, y el secretario de Acción Sindical de la Federación, Mario López. El actual convenio caduca a final de 2026 y afecta a unas 36.000 personas de manera directa en Navarra.

Según ha explicado Ciaurriz, "en un contexto de subidas importantes de precios, tanto en la cesta de la compra, como de la vivienda, los combustibles y las energías, CCOO va a pelear por un convenio que tenga una subida salarial que los trabajadores y trabajadoras del sector noten en su nómina a fin de mes, que sea un incremento potente".

El segundo bloque, ha dicho, es el tiempo de trabajo. "Vamos a pelear por que las personas tengan más tiempo libre y, sobre todo, para que tengan el control de su tiempo. Que no sientan que la empresa es la que dispone de tu tiempo, sino que lo seas tú", ha subrayado. La jornada laboral actual es de 1.695 horas anuales, y aunque "depende de la duración del convenio", CCOO defenderá una reducción de "mínimo, un día por año".

El tercer bloque, relacionado con la conciliación, busca que "cuando una persona tenga necesidades de atención a su familia por temas de salud u otras situaciones complicadas, tengamos un convenio que disponga de las herramientas que esa persona necesita".

Por otro lado, ha destacado "la importancia de este convenio y de los acuerdos que alcanza CCOO en este sector y en el motor de este sector que es la empresa Volkswagen". "Teniendo en cuenta que las incertidumbres a nivel global son varias y constantes, consideramos que los acuerdos alcanzados por este sindicato en este sector son los que han permitido que ahora estemos en un momento de creación importante de empleo, tanto en Volkswagen como en todo su parque de proveedoras", ha indicado.

A su juicio, "las decisiones adoptadas en el pasado son las que están dando sus frutos ahora, y las que se adopten ahora serán las que hagan posible que siga habiendo crecimiento del empleo y mejora de las condiciones en el futuro". "Por eso consideramos fundamental un buen acuerdo del metal de Navarra que nos dé las condiciones y el empleo que queremos en el futuro", ha manifestado.

Por su parte, López ha señalado que "hoy se inicia algo más que la negociación del convenio, se inicia un periodo por el cual se van a mejorar las vidas de las personas trabajadoras del sector y de su entorno". El objetivo, ha dicho, "es garantizar el futuro de las personas y de su entorno", un objetivo que "va más allá del convenio".

"Queremos que este convenio sirva para mejorar el entorno donde vivimos, hacerlo estable, seguro y que nos garantice la tranquilidad de poder jubilarnos en condiciones en nuestras fábricas y que nos releven nuestras personas jóvenes, de que se pueda elaborar un futuro basado en un trabajo estable y con condiciones laborables con mejoras sustanciales en salarios, en jornada, en conciliación y en igualdad", ha manifestado.

A falta de "cerrar la plataforma que estamos haciendo hoy en la Asamblea de Delegados", el sindicato busca "garantizar el poder adquisitivo de las personas con subidas salariales por encima del IPC del año anterior, recuperar la fórmula que teníamos en el convenio históricamente", ya que "a día de hoy" los trabajadores "no entienden que sus salarios puedan subir menos que el IPC". "No se puede firmar ningún convenio por debajo del IPC", ha mantenido López, que ha afirmado que esta reivindicación "no es un capricho" sino "un clamor" entre la plantilla.

Por otro lado, ha subrayado que "llevamos desde 2008 sin reducir la jornada", y también "queremos ordenar y mejorar la bolsa de horas, la flexibilidad". "Lo que queremos es aplicar normas más justas para su aplicación, que deje de ser plurianual y que se compense de manera más beneficiosa para las personas trabajadoras", ha manifestado.

En cuanto a la estabilidad, ha apuntado que "estamos en un momento de crecimiento de empleo" y "se necesita que ese empleo se convierta en estable, que deje de ser precario y temporal".

Otro reto es dotar al convenio "de artículos que vayan en la dirección de garantizar la igualdad y que se tenga más en cuenta a las mujeres en este convenio", ya que este sector "históricamente" ha estado "más masculinizado". "Cada día están entrando más mujeres y necesitamos dotarlo de artículos que garanticen la igualdad", ha subrayado, tras citar, entre otras cuestiones, la mejora del permiso de lactancia o medidas para proteger "de manera clara y decidida a las víctimas de violencia de género".

El sindicato plantea estas "líneas maestras" sin "dejar atrás otras reivindicaciones que pueden ser más técnicas o menos generalistas", como el tema de la jubilación parcial, el contrato relevo, mejorar la nocturnidad, dietas, etc.

"En definitiva, queremos un convenio que mejore nuestras condiciones, que avance en igualdad, que garantice el relevo generacional, y con ello dotar de estabilidad y seguridad a todas las personas del sector y en su entorno", ha manifestado, tras considerar que son unos objetivos "bastante ambiciosos".

Según ha apuntado, "iremos a la mesa negociadora con nuestros argumentos", pero "si la patronal no entra a valorar nuestras reivindicaciones, seguiremos haciendo asambleas, seguiremos informando y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir estos objetivos".

En respuesta a los medios de comunicación sobre las expectativas del sindicato de cara a la negociación, Ciaurriz ha indicado que "las negociaciones nunca son fáciles, con la patronal nunca son" y esta vez "tampoco lo va a ser". "Pero tenemos unos objetivos ambiciosos. Y también tenemos un momento en el que hay una situación mejor que la que había en el 2021, que salíamos de una pandemia. Creemos que es el momento de alcanzar un acuerdo potente y que es posible que nos toque pelearlo con más insistencia que en los convenios anteriores", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado López, que ha indicado que "tenemos claro que el entorno es mejor y más favorable para nuestras reivindicaciones", aunque "sabemos de sobra que la patronal va a decir lo contrario". "Iremos a la mesa negociadora a hacer valer nuestra postura. Pero sabemos que nos vamos a encontrar de frente a una patronal que ya está sacando sus campañas, con temas de absentismo, etc. Eso es lo que nos vamos a encontrar, nada distinto a lo que nos hemos encontrado otros años, pero en este creemos que vamos cargados de argumentos y de razón", ha manifestado.