CCOO destaca la "senda positiva" del mercado laboral pero advierte de que "sigue habiendo sectores muy precarios"

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado este martes que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en Navarra "vuelven a mostrar una senda positiva del mercado de trabajo", aunque "sigue habiendo sectores muy precarios".

En un comunicado, el sindicato ha valorado que "baja el paro y sube la afiliación, tanto en el último mes como en el último año", y que "el nivel de empleo se sitúa en cotas históricas en Navarra".

CCOO apuesta por "trasladar la buena dinámica económica a la vida de las personas trabajadoras de Navarra por medio de más políticas públicas de redistribución, más control del mercado de la vivienda y por un fortalecimiento de la negociación colectiva de la mano de las organizaciones sindicales".

Abril "sigue la buena línea de marzo en cuanto a la variación del desempleo". El paro ha disminuido en 833 personas en el último mes (-2,8%) y 588 en el último año (-1,8%). El número de personas desempleadas se sitúa en 28.903 personas.

Por su parte, el número de cotizantes a la Seguridad Social se sitúa en Navarra en 318.782 personas. Esto es, 5.590 más que hace un año y 2.247 más que hace un mes. En cuanto a la contratación, "destaca el número de contratos indefinidos, que vuelven a representar una cifra superior al 20% del total de contratos firmados". Antes de la reforma laboral acordada por el Gobierno central, esta cifra "apenas alcanzaba el 6-7%".

El sindicato destaca que "en Navarra hay más de 40.000 personas de origen extranjero cotizando a la Seguridad Social y que 5 de cada 10 personas que acceden al mercado laboral son de personas migrantes". A su juicio, la "contribución del colectivo migrante a la economía de Navarra es incuestionable y representa un ejemplo de éxito en integración".

Pese a los "buenos datos", el sindicato ha destacado que "la realidad de muchas familias trabajadoras es radicalmente antagónica a lo que reflejan las cifras macroeconómicas". Según CCOO, "sigue habiendo sectores muy precarios en el tejido productivo navarro, realidad" que, a juicio del sindicato, "urge corregir".

Además, "el mercado de la vivienda sigue siendo un problema de primera magnitud que requiere de una intervención de las administraciones públicas más decidida".

Para CCOO, "la buena marcha de las empresas debe ser distribuida de una manera justa con las plantillas". El sindicato apuesta por "una negociación ambiciosa, especialmente en aquellos sectores más precarios, para alcanzar un salario mínimo de convenio de 21.000euro al año".

Seis de cada diez personas en desempleo en Navarra son mujeres. El sindicato exige la elaboración y el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, obligatorias para aquellas de más de 50 personas trabajadoras, para corregir esta descompensación que afecta de manera evidente a las mujeres trabajadoras.

Además, "hay colectivos que sufren de manera más acuciante el paro y la precariedad". "Jóvenes, migrantes, personas con discapacidad, mayores de 55 años y personas en paro de larga duración son los segmentos de la clase trabajadora que más sufren la injusticia del mercado de trabajo", han señalado desde CCOO.