CCOO dice que "los buenos datos" del mercado laboral en Navarra deben servir para atajar problemas "estructurales"

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado este martes que "los buenos datos del mercado laboral de Navarra deben servir para atajar los problemas estructurales que todavía persisten".

CCOO ha apuntado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al segundo trimestre del año en Navarra muestran "una evolución positiva del empleo durante los meses de abril a junio, un trimestre que acostumbra a ser favorable para el empleo, empujado por la campaña de Semana Santa y por las expectativas del período estival".

La EPA del 2º trimestre deja 315.200 personas ocupadas, 145.000 mujeres y 170.200 hombres. "Los datos de ocupación de este segundo trimestre confirman la tendencia positiva que vienen mostrando los datos de afiliación de los últimos meses a la Seguridad Social, con un crecimiento de 5.100 personas ocupadas con respecto al primer trimestre del año. Sin embargo, no se mejoran los datos interanuales. Con respecto al mismo trimestre del 2025 el empleo cae en 2.900 personas", ha apuntado CCOO.

La organización sindical ha destacado que la industria lidera el crecimiento del empleo con 4.500 personas ocupadas más que el trimestre anterior. Le sigue el sector servicios, que suma 1.600 personas ocupadas. Por el contrario, la agricultura y la construcción perdieron empleos durante los últimos tres meses, según la encuesta.

Además, baja ligeramente la ocupación a tiempo parcial (12,4%) en este segundo trimestre, una parcialidad 1,3 puntos menor que la media estatal, pero con "un impacto especialmente negativo sobre las mujeres". "Mientras que la tasa de parcialidad entre los hombres es del 5,4%, la de las mujeres se sitúa en el 20,6%", ha destacado CCOO.

El sindicato ha criticado que Navarra "mantiene ratios de temporalidad altos, con una subida de 1,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza así al 18,3% de la población asalariada". "Esta cifra es 3,2 puntos peor que la media estatal", ha advertido.

Según los datos de la EPA, el paro alcanza a 27.700 personas, un 8,07% de la población activa. Navarra es la séptima CCAA con menor tasa de desempleo. Con respecto al primer trimestre del año, el paro baja en 3.300 personas (27,4%). "Sin embargo, el paro sigue siendo ligeramente superior si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado", ha indicado CCOO.

El paro desciende con más fuerza entre los varones (-2.300) que entre las mujeres (-1.100). "Son ellas las que soportan en mayor medida el desempleo y la diferencia entre unos y otras se ensancha. La brecha de género en el desempleo supera los dos puntos: la tasa de paro masculina se sitúa en el 7,13% mientras que la tasa de paro femenina es del 9,15%. Esta feminización del desempleo es también una constante en los datos de paro registrado", ha indicado CCOO, que ha llamado a "poner en marcha políticas activas de empleo con enfoque de género y un mayor impulso de los planes de igualdad en las empresas".

El sindicato ha considerado "especialmente preocupante la fuerte subida del paro entre las personas más jóvenes en este segundo trimestre". "Hay 1.600 jóvenes menores de 25 años desempleadas más que hace un año, lo que sitúa la tasa de paro juvenil en el 24,8%", ha indicado.

Otro dato "muy negativo" que deja la EPA es la subida del paro de larga duración. CCOO ha alertado de que ese indicador "sigue en niveles muy altos y afecta a un 32% de las personas en desempleo. 9.000 personas en Navarra llevan un año o más en el desempleo".

Ante esta situación de "buenos datos generales de empleo y de paro pero con graves problemas estructurales que todavía persisten", el sindicato ha reclamado "reforzar las políticas públicas de empleo y protección social con perspectiva de género y una apuesta decidida por el pleno empleo y el empleo de calidad".

A juicio de CCOO, "la reducción del paro no puede lograrse a costa de más precariedad, peores condiciones laborales y pérdida de bienestar". "De hecho, Navarra y el Estado deben competir ofreciendo puestos de trabajos estables y dignos, atrayendo industrias que aporten valor añadido a su tejido productivo. La Comunidad foral está en posición de lograr el pleno empleo en el medio plazo si se toman las medidas socioeconómicas oportunas", ha valorado.

Para el sindicato, "es central combinar las políticas públicas de impulso al empleo con políticas ambiciosas en materia de vivienda". "El problema del encarecimiento de los precios de los hogares limita de manera muy preocupante la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora en Navarra y en el Estado", ha señalado.