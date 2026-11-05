CCOO lamenta la muerte de tres trabajadores en Pitillas y exige "más y mejores protocolos de prevención"

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha afirmado este jueves que lamenta "profundamente" la muerte de tres personas mientras trabajaban en Pitillas, y ha exigido "más y mejores protocolos de prevención".

En un comunicado, el sindicato ha enviado un "mensaje de afecto y dolor a las familias de los fallecidos". Según han destacado, "Navarra sigue teniendo unas cifras inasumibles de siniestralidad laboral que urge corregir con más prevención".

A juicio del sindicato, "es fundamental la implicación real y efectiva de todos los agentes implicados en el mundo laboral para reducir estas cifras". Para CCOO, "el problema de la siniestralidad laboral es el peor índice socioeconómico de la comunidad".

El sindicato exige "una investigación exhaustiva de los hechos" y destaca que "todos los accidentes de trabajo son evitables", por lo que hace un llamamiento a las empresas "para que cumplan, de manera escrupulosa, con la ley de prevención de riesgos laborales".

"Durante el curso 2026, Navarra fue el segundo peor territorio en el índice de incidencia por número de personas trabajadoras, sólo por detrás de Islas Baleares. Además, los cuatro grandes sectores (agro, industria, construcción y servicios) superan ampliamente las medias de incidencia del Estado", han criticado.

Según CCOO, la siniestralidad laboral "es el peor indicador socioeconómico de la Comunidad foral". Por ello, "es necesario y urgente que el Gobierno de Navarra no escatime recursos: la salud laboral debe ser una prioridad del Ejecutivo".

"Las empresas deben tomarse en serio la salud laboral de sus plantillas y cumplir, de manera escrupulosa, la ley de prevención de riesgos laborales", han añadido.

CCOO lamenta que "las vidas que se pierden en el trabajo representan una injusticia intolerable para la víctima y para el conjunto de la clase trabajadora". "La siniestralidad laboral, sobre todo cuando implica la pérdida de vidas humanas, es un drama personal, familiar y social", han concluido.