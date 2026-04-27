CCOO se muestra "muy satisfecho" con el seguimiento "masivo" de la huelga de Glovo en Navarra, que cifra en un 70%

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, ha afirmado que "estamos muy satisfechos" con el seguimiento "bastante masivo" realizado en Navarra de la huelga convocada en Glovo a nivel nacional este fin de semana, que el sindicato ha cifrado en alrededor de un 70% de la plantilla.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Sesma ha explicado que "desde CCOO este fin de semana hemos estado liderando a nivel nacional" una huelga convocada por el ERE que la empresa Glovo "hizo para 766 personas".

En Navarra, ha dicho, "ha sido un seguimiento bastante masivo, ha alcanzado alrededor del 70% de la plantilla, y estamos bastante contentos". Según ha indicado, la huelga "fundamentalmente se realizó a través de los restaurantes más mayoritarios", aquellos "que habitualmente sacan más repartos de esta empresa".

"Estamos muy satisfechos, estamos esperando a que la empresa pueda llegar a ponerse en contacto con nuestros representantes en el sindicato y poder iniciar las negociaciones", ha manifestado, tras incidir en que "el seguimiento ha sido masivo".

"A ver si conseguimos que la empresa no haga esas subcontrataciones. Porque la idea de la empresa, sobre todo, es que los repartos que tendrían que hacer los contratados de manera directa, los deriva a subcontratas que tiene de flotas", ha remarcado, tras insistir en que el "objetivo fundamental" del sindicato es que la empresa "no realice ese tipo de subcontrataciones".

En respuesta a los periodistas, ha señalado que en Navarra "hay unos 160 trabajadores afectados de manera directa", sin contar con los subcontratados.

En un comunicado, CCOO ha remarcado que la huelga "ha sido un éxito a pesar de que la empresa ha intentado vulnerar el derecho a huelga, fragmentando a la plantilla y desviando los pedidos de Glovo a otras empresas subcontratadas, algo que el sindicato va a denunciar ante Inspección de Trabajo".

La huelga se ejerció el pasado viernes de 20 a 00 horas, el sábado durante todo el día y ayer domingo de 12 a 16 horas. A nivel nacional, la huelga "también ha tenido un seguimiento muy importante en las provincias donde CCOO ha conseguido constituir comités de empresa".