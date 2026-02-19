CCOO se muestra "satisfecho" con el acuerdo marco estatal sobre empleo público: "Consigue lo que perseguíamos"

El secretario general estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, y la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra, Lucía Sesma - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, se ha mostrado "satisfecho con el resultado final" del acuerdo marco estatal para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía. "Creemos que es un buen acuerdo y que consigue lo que perseguíamos: dar a los empleados y empleadas públicas mejoras en salario, en empleo y en derechos; y a la ciudadanía una mejor atención", ha señalado.

Así se ha pronunciado este jueves en Pamplona, en declaraciones a los medios de comunicación junto a la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra, Lucía Sesma.

Palazzo ha explicado que CCOO está realizando "una ronda por todo el Estado, por toda España, explicando las cuestiones que hemos metido en el acuerdo que hemos firmado recientemente las organizaciones sindicales con el Gobierno, con el Ministerio de Función Pública". "Y poniendo en valor lo que hemos firmado después de un trabajo arduo, de una estrategia bien decidida, donde tuvimos que ir a la movilización porque teníamos las puertas cerradas de la interlocución por parte del Gobierno durante 11 meses y fuimos a un proceso de movilización con tres concentraciones", ha indicado.

Fue a raíz de esas movilizaciones cuando "abrimos un espacio de negociación, y fruto de ese espacio de negociación ha salido este acuerdo". "Estamos poniendo en valor el acuerdo, somos defensores acérrimos de lo que son los servicios públicos de calidad y entendemos desde CCOO que defender los servicios públicos es claramente mejorar las condiciones del personal que los presta", ha subrayado.

Según ha remarcado, "hemos negociado tres bloques que tienen que ver con una parte salarial, una parte de acceso de empleo, y otra parte de derechos". En la parte salarial, "lo que más destaca es la subida del 11,4% en los cuatro años de vigencia del acuerdo". En este sentido, ha destacado el dato, "que es bastante significativo", de que "en 13 meses, desde el pago de 2025 hasta 2027, se va a subir un 9% el salario de los empleados y empleadas públicas".

"Este es un acuerdo que, a nivel estatal, afecta a más de 3 millones y medio de empleados y empleadas públicos, y también nos hemos detenido a intentar mejorar el acceso a la función pública porque hemos entendido que ahí hay un gran problema", ha añadido.

En concreto, ha manifestado que "este lío de que se tarde tanto desde que se convoca una oferta de empleo público hasta que se resuelve y hasta que se incorporan, lo que genera es un problema, un embudo que no se acaba de resolver con el tema de la eventualidad -que Europa está con la lupa mirando para sancionar a España siempre en ese sentido-, y luego con un tema de envejecimiento de plantilla".

"Por lo tanto, hay mecanismos en este acuerdo que van a garantizar la agilidad, y nosotros creemos que eso va a ser fundamental para revertir esta dificultad", ha apuntado.

En la parte de atención a la ciudadanía, "creemos que hay que garantizar el equilibrio entre el derecho al teletrabajo, por un lado, y la presencialidad, por otro, porque si no se va a dar la brecha" de "la gente que puede tener acceso o no", por lo que ha defendido que "se compense retributivamente y que no sea una cuestión voluntarista simplemente".

El sindicato está manteniendo asambleas de delegados y de delegadas, que son "los que van a ir a los centros de trabajo a explicar este acuerdo".

Por su parte, Sesma ha explicado que este acuerdo afectaría en Navarra a "unos 30.000 trabajadores, porque en Navarra tenemos 30.000 empleados y empleadas públicas". "Y afecta de una manera global, sobre todo a nivel salarial. Y nosotros tenemos nuestras propias competencias propias, por eso se ha negociado y se ha iniciado la tramitación de nuestro propio estatuto básico del empleado público", ha comentado.

BRECHA SALARIAL

Preguntado por el hecho de que Navarra sea la comunidad con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, según se desprende de un informe de UGT publicado ayer miércoles, Palazzo ha considerado que "se corrige con intención política, es decir, hay que tomar decisiones políticas que vayan en el sentido de acabar con la brecha salarial".

"Por lo tanto, aquellas comunidades autónomas que, como Navarra, no están atendiendo a esa realidad, yo creo que están cometiendo una irresponsabilidad y que no están poniendo el foco donde se merece. Yo creo que es una lacra, que es un lastre, y que los acuerdos tienen que ir en esa dirección, en corregir esa brecha, porque en el mundo en el que vivimos, en el siglo en el que estamos, en el año en el que vivimos, no podemos permitir que los salarios tengan una diferencia y un sesgo tan grande en función de si eres hombre o eres mujer", ha apuntado. Por lo tanto, ha dicho, CCOO "está muy ocupada en eso, pero necesitamos la complicidad y la responsabilidad de los gobiernos".

Palazzo ha explicado que "hay ciertos sectores que tenemos identificados", como la atención a domicilio, "que tienen más sesgo, que tienen más brecha y que son los peor remunerados", por lo que "los empleos que se asocian más a empleos femeninos son peor pagados".

"Hay que acabar con eso, con se sesgo y con ese maniqueo que hay en cuanto a los salarios, en este caso, de las mujeres", ha reivindicado, tras criticar que en muchas ocasiones, se cobra el mismo sueldo "pero luego quien promociona, y en eso tenemos estadísticas concretas, normalmente son los hombres".

"Es decir, las mujeres están más preparadas a nivel académico, a nivel de títulos universitarios, en muchos de los puestos que se ofertan. Y en muchos casos, quien obtiene el puesto sigue siendo un hombre. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco ahí y hay que atajarlo", ha subrayado.