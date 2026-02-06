CCOO reclama una "solución urgente" para el transporte de 270 personas trabajadoras de Tasubinsa

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado a Tasubinsa, al Parlamento de Navarra y al departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral una "solución urgente" para 271 personas trabajadoras que, a partir de abril, "podrían ver incrementados de forma notable los costes de desplazamiento a sus centros de trabajo".

Según han señalado desde CCOO en un comunicado, "si la empresa deja de pagar el costo del transporte, supondría un perjuicio grave para las personas trabajadoras".

"La entidad comunicó hace semanas la incapacidad de pagar 400.000 de los 700.000 euros del coste del transporte del que se hacían cargo. Ahora, con incrementos en el pago del transporte de en torno a 200 euros por cada persona trabajadora, muchas personas se plantean no continuar con su trabajo, puesto que sus salarios quedan muy por debajo de una cifra digna para afrontar el resto de gastos del día a día", han añadido.

Las personas afectadas, según han explicado, "trabajan en todos los frentes para lograr una solución" antes del 1 de abril, fecha en la que Tasubinsa "ha anunciado que dejará de pagar su parte de transporte".

Según la representación del comité, el departamento de Derechos Sociales "está trabajando en plantear soluciones". Sin embargo, CCOO sostiene que "la solución debe ser integral y debe incluir a las 271 personas afectadas".

La representación sindical en la empresa critica que "las nóminas de las personas trabajadoras son muy bajas y, con la subida del transporte, apenas alcanzarán los 500 euros netos mensuales". Por ello, "muchas personas trabajadoras ven inasumible continuar con su trabajo si no hay una solución a su transporte".

CCOO ha destacado que "las personas trabajadoras forman parte del colectivo de personas con discapacidad, lo que dificulta su autonomía para desplazarse a los centros de trabajo". Además, "en las zonas rurales el problema es espacialmente complicado para las personas afectadas al no contar con alternativas de transporte público".

El sindicato ha añadido que "asumir ese gasto en transporte quita a las personas trabajadoras la posibilidad de tener una vida autónoma". "De hacerse efectivo el encarecimiento del transporte, familias y allegados de las personas trabajadoras deberían asumir la tarea de desplazar a sus familiares a los centros de trabajo, incluyendo una tarea más en sus responsabilidades de cuidados", han apuntado desde CCOO.