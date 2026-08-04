CCOO valora "negativamente" la subida del paro "pese al aumento de personas afiliadas a la Seguridad Social"

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado "negativamente" la subida del paro "pese al aumento de personas afiliadas a la Seguridad Social", y ha exigido "más medidas de fomento del empleo y de la redistribución de la renta que palíen la situación de vulnerabilidad de muchas familias en el territorio".

En un comunicado, el sindicato ha realizado una valoración "negativa" de los datos de empleo conocidos este martes, que reflejan que el paro aumentó en 534 personas en julio en Navarra en relación con el mes anterior, un 1,89%, y el total de desempleados en la Comunidad foral se sitúa en 28.843.

Para el sindicato, la subida del desempleo "supone un verdadero problema para cientos de navarros y navarras en un contexto de crecimiento económico". A su juicio, "Navarra debe enfocar sus políticas públicas con el objetivo de lograr el pleno empleo en el medio plazo".

"El aumento del desempleo afecta a 543 personas más en julio con respecto al mes anterior y a 303 personas con respecto al mismo periodo del año pasado. En total, afecta a 28.843 personas, una cifra alta que urge corregir. Sin embargo, la senda de afiliación a la Seguridad Social sigue siendo positiva. Sube con respecto a junio ligeramente y de manera rotunda si se compara en términos interanuales", han afirmado desde CCOO.

Según han añadido, "hoy hay 7.588 cotizantes más a la Seguridad Social que hace un año" y la Comunidad foral "encadena 7 meses seguidos de creación de empleo y sigue en cotas no conocidas hasta la fecha".

"Navarra sigue contando con problemas estructurales que persisten en el mercado de trabajo, como la altísima tasa de paro femenino que todavía sufren las mujeres. Ellas soportan el 61,5% del total del desempleo. Por otro lado, el paro joven sigue en cotas muy altas", han apuntado.

A juicio de CCOO, "hacen falta más recursos para la introducción con derechos y estabilidad de las personas jóvenes al mercado laboral". "La alta tasa de paro que soporta el colectivo, sumado al problema de acceso a la vivienda, pone en una situación de gran vulnerabilidad a las personas jóvenes, que siguen teniendo grandes dificultades para afrontar un proyecto de vida", han remarcado.

El sindicato considera "fundamental seguir implementando políticas activas de empleo que repercutan en las condiciones de vida de las personas trabajadoras más desfavorecidas".

CCOO pide al Gobierno de Navarra -a través del Servicio Navarro de Empleo- "intensificar las políticas activas de empleo a través de itinerarios de empleabilidad de formación y empleo para llegar a todas las personas que sufren la difícil situación de estar en el paro".

Asimismo, considera que "se debe apostar de forma decidida por conseguir el pleno empleo, y que este sea de calidad". "Casi el 20% de los contratos registrados este mes en Navarra fueron con carácter indefinido. Antes de la reforma laboral abordada por el gobierno progresista de coalición en el Estado, esta cifra apenas llegaba al 6%", han añadido.