Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de San Fermín con un herido por asta

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería Cebada Gago han protagonizado este miércoles un rápido segundo encierro de las fiestas de San Fermín, en el que han realizado todo el recorrido unidos en manada sin generar momentos de peligro. El encierro ha dejado un balance de tres heridos, uno de ellos por asta de toro que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Se trata de un joven guipuzcoano de 23 años que ha sufrido un puntazo en el brazo derecho en el tramo de Telefónica que no reviste gravedad, según han indicado en el parte de heridos desde el centro médico.

Otras dos atenciones se han registrado ya en el interior de la Plaza de Toros. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en pierna, para el que se ha solicitado su traslado al HUN, y otro mozo con una hemorragia no masiva por caída en un brazo. Por otro lado, los tres corredores ingresados tras el primer encierro de las fiestas, protagonizado por toros de Fuente Ymbro, han sido dados de alta.

La carrera, que ha durado dos minutos y 26 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. Los 'cebada' no hecho gala de su fama de peligrosos y han protagonizado una carrera rápida caracterizada por una gran presencia de corredores.

La manada ha salido agrupada de los corrales y ha subido la cuesta de Santo Domingo a toda velocidad encabezados por los cabestros. Un toro cárdeno ha lanzado alguna mirada hacia la izquierda del recorrido sin hacer ningún derrote. Ya en este primer tramo se han visto varias caídas de mozos que se han tropezado en su carrera.

Han cruzado también con rapidez la plaza del Ayuntamiento. Ha sido al final de este tramo cuando se ha producido un momento de peligro al embestir uno de los toros a un mozo, que ha trastabillado en su carrera con otro corredor, y el astado le ha rozado con el pitón en la espalda sin que, al parecer, le haya herido.

Pasando la curva de Mercaderes, la manda ha enfilado por Estafeta, donde la manada se ha estirado y los mozos han competido entre ellos por poder protagonizado su carrera por delante de las reses. Subiendo a gran velocidad, en este tramo se han visto varias caídas de los mozos generándose pequeños montones a los lados de la calle. Casi hacia el final de este tramo, uno toro ha trastabillado, tropezando a su vez con un cabestro, pero ha podido recomponerse en seguida y continuar con la carrera.

Muchos tropiezos se han visto también al paso de la manada por el tramo de Telefónica y, casi al llegar a la zona del callejón, uno de los toros ha golpeado a un mozo. Justo en la entrada a la Plaza de Toros una de las reses ha tropezado, provocando a su vez el tropiezo de algunos mozos. Sin embargo, se ha levantado con rapidez y ha entrado sin más complicaciones junto a sus hermanos a los corrales.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.