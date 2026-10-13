Cecilia Wolluschek será la nueva Gerente de Consorcio EDER

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER ha acordado el nombramiento de Cecilia Wolluschek como nueva gerente de la entidad, en sustitución de Sandra Calvo, tras culminar el proceso de selección desarrollado por la empresa especializada Grupo Montaner.

Dicho proceso tenía como objetivo identificar el perfil más adecuado para liderar la gestión integral del Consorcio y afrontar los retos de desarrollo económico y territorial de la Ribera de Navarra en los próximos años, según ha señalado el Consorcio Eder en una nota.

La elección de Cecilia Wolluschek se ha producido después de un proceso de selección diseñado y ejecutado por Grupo Montaner, firma con más de 50 años de experiencia en la selección de perfiles directivos y especializados. El procedimiento ha incluido diferentes fases de evaluación competencial, entrevistas y valoración de la trayectoria profesional de las candidaturas presentadas, "con el objetivo de garantizar la máxima adecuación al perfil de gerencia definido por Consorcio EDER".

Doctora en Ciencias Físicas, Cecilia Wolluschek cuenta con experiencia en dirección estratégica, innovación industrial, transformación empresarial, gestión de proyectos y desarrollo de alianzas público-privadas. Ha desempeñado el cargo de Responsable de Ecosistema y Alianzas en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), donde impulsó la colaboración entre empresas, administraciones, centros tecnológicos e inversores a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su trayectoria profesional también ha ocupado puestos de responsabilidad en organizaciones como Nagrifood, Enercluster, Fprint y Cemitec, liderando proyectos de innovación, internacionalización, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Asimismo, ha dirigido iniciativas colaborativas de carácter regional, nacional y europeo, participando en órganos de decisión y representación institucional vinculados a sectores estratégicos como la agroalimentación, la energía y la industria avanzada.

"Su perfil combina una sólida formación académica y ejecutiva, que incluye un Executive MBA, especialización en dirección de proyectos, gobierno corporativo y liderazgo estratégico, junto con una dilatada experiencia en gestión de equipos, captación de financiación, cooperación público-privada y generación de ecosistemas de innovación", ha destacado el Consorcio EDER.

La nueva gerente asumirá el cargo con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico y social de la Ribera de Navarra, reforzando la colaboración entre administraciones, tejido empresarial y agentes territoriales, así como la atracción de proyectos e inversiones que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad del territorio. Estas funciones se encuentran alineadas con la misión y responsabilidades definidas para la Gerencia de Consorcio EDER dentro del proceso de selección.

Desde el Consorcio EDER se ha agradecido "el trabajo realizado por Sandra Calvo durante su etapa al frente de la entidad" y ha deseado a Cecilia Wolluschek "el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad al servicio del desarrollo de la Ribera".