La celebración del Privilegio de la Unión arranca este viernes con la feria de ganado Autentika y la Gran Feria Medieval

Celebración del Privilegio de la Unión. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración del 603 aniversario del Privilegio de la Unión comenzará este viernes, con la apertura de la feria de ganado Autentika y la Gran Feria Medieval, que acogerá Pamplona durante todo el fin de semana. Aunque ambas se pondrán en marcha a las 17 horas, la inauguración oficial tendrá lugar a las 18 horas, en la Plaza Consistorial, en un acto que contará con la presencia de la tercera teniente de alcalde, Maider Beloki, además del concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendariz.

Junto a ellos, intervendrán también la responsable de Espacio Kreiva en calle Nueva y representante de los comercios de la calle Nueva, Itziar Gorrindo; y Lorenzo Sarratea, ganadero de EuskalTxerri y Latxa y presidente del Consejo Regulador de la D.O.P. Queso de Roncal, en representación de las asociaciones ganaderas de razas autóctonas de Navarra. También acudirá Carlos Albillo, representante de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo.

Los trompeteros municipales serán los encargados de anunciar el comienzo de este acto inaugural desde el balcón central del Ayuntamiento. Tras las palabras de todos ellos, Duguna - Iruñeko Dantzariak llevará a cabo el baile de la bandera en el centro de la Plaza Consistorial. La comitiva realizará después un recorrido por varios puestos de la Gran Feria Medieval, para bajar después al parque del Runa a la feria Autentika.

Dentro de la programación de los actos del Privilegio, el Consistorio ha acordado modificar el horario de los conciertos que se celebrarán este viernes y sábado en la Plaza del Castillo, para evitar las horas de calor. Así, tanto La Pamplonesa, este viernes, como la Orquesta Sinfónica de Navarra, el sábado, actuarán a las 21 horas, una hora más tarde de la prevista inicialmente, a sugerencia de esta última, ante la previsión de la ola de calor y el alto número de componentes en el escenario.

GRAN FERIA MEDIEVAL

La Gran Feria Medieval acogerá este año más de cien puestos de artesanos, que mostrarán sus productos de viernes a domingo por las distintas calles del Casco Antiguo de la ciudad. En concreto, la feria se repartirá por las calles de San Saturnino, Mayor, Eslava, plaza de San Francisco, Nueva, Mercaderes y Plaza Consistorial, y permanecerá abierta el viernes de 17 a 21 horas, y el sábado y el domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Además de reunir productos gastronómicos y artesanos, la feria contará con animación en las calles, de la mano de distintos grupos. Así, actuarán el Circo Dabitxi, fanfarres, pasacalles; el coro, txistularis y dantzaris de Muthiko Alaiak, chirimías, trompetas y danzas. También estará presente la Orden de la Jarra con sus combates de guerreros medievales. Además, el domingo, la Asociación Rey de la Faba organizará un cortejo medieval, con más de 200 artistas y figurantes de Muthiko Alaiak y de otros grupos, que saldrá a seis de la tarde del Palacio del Condestable y recorrerá la calle Mayor, Rincón de la Aduana, calle Nueva, Mercaderes, Curia, plaza de San José, Navarrería, con final en la Plaza Consistorial.

En esta ocasión, cobrarán especial relevancia los comerciantes de la calle Nueva, donde se ha creado una ruta cultural y comercial, bajo el título 'De la discordia a la unión'. Esta ruta permitirá conocer, a través de ocho relatos históricos, momentos de la ciudad, desde 1274, año de la muerte de Enrique I, hasta la firma del Privilegio de la Unión, en 1423, a través de narraciones, propuestas teatrales y talleres participativos. Además, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo realiza el proyecto "De compras por los Burgos", con la entrega de monedas antiguas que se podrán canjear por descuentos, y salen a la calle 17 comercios del Casco Antiguo para mostrar sus productos.

Feria de ganado Autentika

La feria de ganado Autentika celebra la segunda edición este año, con la presencia de alrededor de 600 cabezas de ganado de doce razas diferentes, la habilitación de cuatro áreas distintas dedicadas a exposición de ganado, venta, gastronomía y divulgación, y la presencia de más de 30 productores de alimentos locales. Vacuno Pirenaico, Raza Latxa, Raza Navarra, Sasi Ardi, Euskal Txerri, Burguete, Jaca, Casta Navarra, Pottoka, Betizu, Euskal Oiloa y Cabra Pirenaica serán las doce razas autóctonas de Navarra que estarán representadas en esta feria.

Ubicada en el parque de la Runa, la feria contará con áreas gastronómicas, donde se podrán degustar talos y donde Reyno Gourmet contará con un espacio propio. Además, habrá un mercado de venta directa, en el que participarán más de 30 productores y productoras locales de quesos y lácteos, miel, bebidas, legumbres, aceites, frutas, hortalizas y conservas. El mercado incorporará asimismo una zona específica dedicada a productores de carne de razas autóctonas que comercializan directamente sus productos.

La programación incluirá diversas actividades participativas, talleres y programación familiar. Algunas de ellas requerirán inscripción previa, que podrá realizarse a través del programa completo de actividades. Por su parte, la carpa divulgativa acogerá mesas redondas, presentaciones, actividades y espacios donde conocer directamente a las personas que producen aquellos alimentos que consumimos.

La clausura de la feria Autentika tendrá lugar el domingo, día 6, a las 14 horas, y contará con la presencia del segundo teniente de alcalde y concejal Joxe Abaurrea San Juan; el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi; y la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas Muguerza. En el acto también intervendrán Carlos Oscoz, presidente de ASPINA, y a Patxi Legarra, ganadero de ASCANA.