CEN respalda las alegaciones del Gobierno de Navarra a la panificación de la red de transporte eléctrica Horizonte 2030

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, dentro del proceso de planificación en curso, se valoren e incorporen las actuaciones planteadas por el Gobierno de Navarra en la planificación de la red de transporte eléctrica Horizonte 2030.

La organización presentó el pasado lunes un escrito dentro del plazo estipulado en el marco del trámite sustantivo de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica con el objetivo de "subrayar su carácter estratégico para el desarrollo económico e industrial de la Comunidad foral".

En un comunicado, la CEN destaca el "marcado carácter industrial de Navarra" y señala que la industria "se encuentra inmersa en una transformación profunda, impulsada por objetivos de transición energética, descarbonización y digitalización, en línea con marcos estratégicos europeos, estatal y autonómico".

En este contexto, la organización ha subrayado que "reforzar la red de transporte eléctrica es un elemento habilitador esencial" para "garantizar un suministro suficiente, seguro y de calidad", "facilitar la electrificación de procesos productivos", "integrar de forma efectiva energías renovables", "atraer nuevos proyectos empresariales", "favorecer los procesos de descarbonización" y "consolidar inversiones estratégicas en Navarra".

En este sentido, considera necesario incorporar en la planificación estatal las actuaciones incluidas en las alegaciones formuladas por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra.

Entre ellas se incluyen la construcción de un segundo transformador en la subestación 'Tierra Estella' 220 kV, para descargar las subestaciones de Cordovilla y Tafalla; el desarrollo de un nuevo cierre de la línea de 220 kV 'Tafalla-Sangüesa', para mallar la red de 220 kV en la zona; la ampliación de 'La Serna' 400 kV y 220 kV; y la ampliación de 'Orcoyen' 220 kV y 'Olite' 220 kV.

También la ampliación de 'El Sequero' 220 kV; la actuación en Urdax relativa a la interconexión internacional, "para mantener el suministro desde la red francesa"; la apertura del futuro eje 400 kV 'Itxaso-Muruarte/Castejón'; y la ampliación de 'Muruarte' 400 kV, para la puesta en marcha de un proyecto de almacenamiento.

Para la CEN, el conjunto de estas actuaciones "responde de forma directa a las necesidades actuales y futuras del sistema eléctrico navarro y resulta clave para acompañar la evolución del tejido industrial y energético de la Comunidad foral".