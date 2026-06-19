El centenario de 'Fiesta' y los carteles históricos de San Fermín protagonizan las exposiciones en Condestable

Imagen de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Condestable acoge, entre el 19 de junio y el 23 de agosto, tres exposiciones relacionadas con las fiestas de San Fermín. Están protagonizadas por Ernest Hemingway y su novela 'Fiesta', en el año en el que se cumple un siglo de su publicación, y por los carteles históricos que fueron imagen de las fiestas o que, sin llegar a serlo, han sido recuperados por su valor simbólico o por sus especiales características para esta exposición.

Esta propuesta expositiva ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa a la que ha asistido la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki. Han participado también Luis Garbayo Erviti, representante del Ateneo Navarro y comisario de la muestra 'Fiesta 100 años' y Javier Balda Berástegui, comisario de la exposición 'Los otros Sanfermines/ Beste Sanferminak'. Les ha acompañado Carlos Fernández del Castillo, autor de las ilustraciones de una edición de la novela 'Fiesta' que también forma parte de la exposición.

ANIVERSARIO DE 'FIESTA' Y CARTELES NO GANADORES

El zaguán del Palacio del Condestable acogerá la muestra 'Fiesta 100 años', en colaboración con el Ateneo Navarro y la Biblioteca de Navarra, con la que se pretende homenajear a la novela que contribuyó a internacionalizar los Sanfermines, en el centenario de su publicación. La muestra recoge una colección de diferentes ediciones, publicadas en distintas lenguas, y se completa con las ilustraciones del reconocido ilustrador y profesor de dibujo, Carlos Fernández del Castillo, que acompañan a una edición concreta de la novela, publicada por la editorial Reino de Cordelia en el año 2023.

En la Sala 1 el protagonismo recaerá en los carteles 'no protagonistas' del periodo comprendido entre los años 1898 y 2002, más de un siglo de historia de las fiestas de San Fermín. La exposición 'Los otros Sanfermines/ Beste Sanferminak', en la que colabora el Archivo Municipal de Pamplona, rescata del olvido accésit y carteles no seleccionados, que se muestran por primera al público en un proceso de revalorización, restauración e investigación del patrimonio público. La colección pretende, también, destacar el trabajo y la ilusión con la que tantos artistas conocidos o anónimos han interpretado a lo largo de los años, con los estilos y técnicas de cada época, un imaginario festivo común.

Los carteles de San Fermín y la figura de Hemingway se unen en un tercer espacio expositivo, en la sala 2, con la muestra 'Hemingway los vio', en la que ha colaborado el Ateneo Navarro, que recopila los carteles ganadores de los años correspondientes a los Sanfermines que el escritor americano tuvo la oportunidad de visitar.

Las exposiciones se podrán visitar entre el 19 de junio y el 23 de agosto, en el horario habitual de Civivox Condestable durante los meses de verano: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Los sábados el horario será de 9 a 14 horas. En San Fermín, el horario, a partir del 8 de julio, será de 11 a 14 horas.