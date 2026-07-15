Cerca de 1,5 millones de personas han participado en los actos de los Sanfermines de 2026

La salida de los gaiteros desde el interior del Ayuntamiento de Pamplona a la Plaza Consistorial despues del Chupinazo de San Fermín 2026. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1,5 millones de personas han participado en los actos programados por el Ayuntamiento de Pamplona para los Sanfermines de 2026, que en algunas ocasiones han tenido que ser modificados debido a las altas temperaturas registradas.

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso; y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe.

En su intervención, Asiron ha afirmado que las fiestas de este año "pueden resumirse en una idea sencilla": que "han vuelto a ser unas fiestas para todas las personas, en las que ha primado, una vez más, la convivencia" entre "quienes las viven desde siempre y quienes llegaban por primera vez a ellas, los más txikis y los mayores", y la convivencia "entre personas muy distintas" y "maneras muy diferentes de disfrutar la fiesta". "Podemos decir que han sido unos Sanfermines marcados por un buen ambiente, respeto y una participación destacada en los diferentes actos convocados desde el Ayuntamiento", ha apuntado.

Según ha manifestado, el calor ha sido una de las características de estas fiestas. Se ha mantenido "buena parte de las fiestas" y "ha obligado al Ayuntamiento a adaptar algunos actos, especialmente en algunas horas centrales del día". Sin embargo, "a pesar de las altas temperaturas, la asistencia se ha mantenido de manera muy importante".

En concreto, los conciertos de la Plaza del Castillo reunieron a 170.000 personas, 4.000 más que en 2025; los de la Plaza Compañía a 37.500 personas; y el ciclo Sound Fermín, en la Plaza de los Fueros, a 55.000 personas. El deporte rural ha congregado a unas 3.000 personas, y los bailables de txistu y gaita a unas 10.000. Las actividades programadas en los barrios, tanto infantiles como vermús musicales por la mañana han reunido a 2.270 personas. Las salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos han congregado a un total de 150.000 personas, con más de 2.000 en el acto final de despedida, este martes.

Las seis pantallas que ofrecieron la retransmisión del chupinazo congregaron a 31.500 personas. La plaza del Castillo reunió a 18.000 personas; el parque de Antoniutti, a 8.000; la Plaza de los Fueros, a 3.500, el paso Anelier de la Rochapea, a 1.000; y la plaza de Yamaguchi y la plaza Arriudiñeta, de Txantrea, 500 cada una. El Pobre de Mí reunió a 8.500 personas.

En cuanto a la movilidad, se han registrado 1,98 millones de desplazamientos en villavesa, un 20,65% más que el año anterior. Respecto a las novedades, Asiron ha destacado el chupinazo txiki, que ha tenido una "enorme fuerza", y en cuanto a la seguridad, ha explicado que se han registrado 1.091 denuncias, fundamentalmente por pequeños hurtos. Se han realizado 215 detenciones, un 19% más que el año pasado, y las denuncias han descendido un 16,4% respecto a 2025. Se han notificado 28 casos de agresiones sexistas, de los cuales 25 son por tocamientos, con 21 personas detenidas.

Se han recogido 1.254.440 kilos de basura por parte del servicio de limpieza municipal y por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, un 6,4% más que el año pasado, cuando se recogieron 1.178.980 kilos.